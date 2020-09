Odločilni kronometer: Roglič prvi favorit, Pogačar bo moral pripraviti čudež

Štiri leta prej je to uspelo tudi Valterju Bonči , ki ne pričakuje, da bo kronometer spremenil vrstni red v skupnem seštevku: "Po treh tednih so vsi izjemno utrujeni, brez moči. Tako da je minuta zaostanka zares veliko. Vrstni red bo ostal tak, kot je. Razlika v generalni razvrstitvi pa se bo še povečala. Računam na to, da bo Roglič zmagal, Pogačar pa bi lahko bil drugi ali tretji. Verjetno bo zaostal za okoli 30 sekund."

Ravninski začetek v prid Rogliču Da je boljši na ravnini, je kapetan Jumbo-Visme nenazadnje dokazal na lanski Vuelti, ko je na bistveno bolj ravninskem kronometru, kot ga bomo spremljali tokrat, devet let mlajšega reprezentančnega kolega ugnal za minuto in 29 sekund. "Dolžina gre vsekakor v prid Rogliču. Sploh, ker je začetek bolj ravninski. Tam bo zagotovo pridobival," meni Dean Podgornik , državni prvak v kronometru iz leta 2004.

Roglič je doslej na kronometrih slavil 11-krat, od tega enkrat na Vuelti in trikrat na Giru, medtem ko je 21-letni član UAE Team Emiratesa svoji do zdaj edini zmagi v vožnji na čas dosegel na državnem prvenstvu, kjer je letos ubranil naslov prvaka. Takrat je za devet sekund premagal prav trenutno rumeno majico. A treba je vedeti, da je bila preizkušnja s ciljnim vzponom na Pokljuko dolga le 16 kilometrov. Tokrat bo približno 20 km daljša, kar zagotovo bolj ustreza Rogliču.

Kdo bo tretji in komu bo pripadla pikčasta majica?

Zelo zanimiv bo tudi boj za tretje mesto v skupnem seštevku. Trenutno ga trdno drži Miguel Angel Lopez, ki pa ni poznan kot dober kronometrist. Minuto in 39 za Kolumbijcem zaostaja Richie Porte, še 22 sekund več pa bo moral nadoknaditi Mikel Landa. "To je velik zaostanek, a se ga da nadoknaditi. Lopez je v zadnjih dneh šel na polno, napadal je v Alpah in mislim, da je že porabil zadnje naboje," še napoveduje Bonča.

Slovenske ljubitelje kolesarstva bo še kako zanimalo, kako se bo razpletel boj za pikčasto majico najboljšega hribolazca. Trenutno jo drži Richard Carapaz s 74 točkami, za dve zaostaja Pogačar. Na zadnjem vzponu jih bo za zmagovalca na voljo deset, a se bo upošteval le čas vzpenjanja in ne celotne etape, zato je v boljšem položaju Ekvadorec, ki se bo lahko v prvih kilometrih nekoliko prihranil.

Jumbo-Visma ima na stavnicah kar tri glavne favorite. Največ možnosti za končni uspeh pripisujejo Rogliču, sledita pa mu Wout Van Aertin že omenjeni Dumoulin. Pogačar med favoriti zaseda četrto mesto, peti je Poljak Michael Kwiatkowski.