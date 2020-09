Osma etapa Petersu, Pogačar pridobil 40 sekund, Roglič v cilj skupaj z rumeno majico

Nans Peters je zmagovalec osme, gorske etape letošnjega Toura (Cazeres-Loundevielle, 141 km). Z napadom na zadnji vzpon na Col de Peyresourde je uspel Tadej Pogačar, ki je nadoknadil dobrih 40 sekund zaostanka. Primož Roglič je na prvi napad Pogačarja odgovoril, na drugega ni, v cilj pa je prišel skupaj z vodilnim Adamom Yatesom in tako obdržal drugo mesto v skupnem seštevku.

26-letni Nans Peters se je v zaključku etape odlepil od ubežnikov in si zagotovil prvo zmago na Touru oz. sploh prvo etapno zmago na kateri od treh največjih kolesarskih dirk.

Z napadom na Col de Peyresourde se je izkazal mladi slovenski predstavnik Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki je v primerjavi z rumeno majico pridobil 40 sekund. V cilj je prišel točno s šestimi minutami zaostanka, zasedel je deveto mesto. Deveti je zdaj tudi v skupnem seštevku. "Videl sem, da se ostali fantje gledajo med seboj in da so vsi na meji. Imel sem priložnost za napad in napadel sem na polno pet kilometrov do vrha klanca," je po koncu dirke svojo današnjo vožnjo ocenil Pogačar. "Na spustu sem skušal iti čim nižje, kolikor sem lahko, na koncu sem pridobil 40 sekund, kar pomeni, da je za menoj dober dan. Jutri bo nov težek dan, iz dneva v dan bomo videli, kako se bomo lotili posamezne etape," je dodal 21-letnik.

Primož Roglič se je vmes na zadnjem vzponu odlepil odAdama Yatesa in celo oblekel 'virtualno' rumeno majico, a je Yates na zadnjem spustu priključil in prišel skupaj z njim v cilj. Yates tako ostaja v rumenem, Roglič pa je še vedno drugi s tremi sekundami zaostanka. V težavah je na zadnjem vzponu bil tudi lanski zmagovalec Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadiers), a je prav tako v cilj prišel skupaj z Rogličevo skupino. Osmo etapo dirke po Franciji od Cazeres-sur-Garrona do Loudenviella je sicer po odličnem spustu s Port de Balesa in pogumno vožnjo do cilja dobil Peters predTomsom Skujinšem(Trek-Segafredo) in Carlosom Verono (Movistar). Bolj pomembno pa je bilo dogajanje v glavnini. Nekaj več kot 50 kilometrov pred koncem etape je pred prelazom Port de Bales v ospredje pripeljala nizozemska ekipa Jumbo-Visme, ki je začela narekovati močnejši ritem. Slabih 20 kilometrov pred koncem je po silovitem tempu, ki ga je takrat navijal Nizozemec Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), prvi napadel Pogačar in se z napadom hitro otreselAdama Yatesa (Mitchelton-Scott) v rumeni majici, sledila pa sta mu le Roglič in Nairo Quintana (Arkea-Samsic). Prave enotnosti v skupini ni bilo, zaradi česar so se ostali konkurenti na čelu z Yatesom priključili, a Pogačar je nato znova skočil in tokrat mu ni mogel slediti nihče.

Adam Yates ostaja v rumenem, a je njegova prednost pred zasledovalci zares majhna.

Do vrha zadnjega vzpona si je nabral 45 sekund prednosti pred ostalimi favoriti, po spustu do Loudenviella pa je v cilj prišel kot deveti s 40 sekundami prednosti pred ostalimi favoriti in v skupnem seštevku po težavah v sedmi etapi zdaj zaostaja 48 sekund. Roglič, v etapi 16., v boju za rumeno ostaja na drugem mestu s tremi sekundami zaostanka. Tretji in četrti sta v razvrstitvi zdaj francoska upa Guillaume Martin (Cofidis), ki zaostaja devet sekund, in Romain Bardet(Ag2r la Mondiale), ki ima še dve sekundi več zaostanka za rumeno majico. Bernal je peti (+ 0:13). Od boja za skupno zmago se je poslovil z današnjo vlogo narekovalca ritma najbrž poslovil Dumoulin, ki je za Rogličem zaostal več kot dve minuti. Sanje o zmagi pa so razblinile tudi pri enem od favoritov na stavnicah, Francozu Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Težave po padcu v prvi etapi so pustile posledice, zaradi česar je 30-letni Francoz danes za favoriti zaostal slabih 19 minut. V osmi etapi so sicer preizkušnjo predčasno sklenili evropski prvak, Italijan Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling), domačin Lilian Calmejane (Total Direct Energie) in Italijan Diego Rosa (Arkea Samsic).



Izidi 8. etape:

1. Nans Peters (Fra/AG2r- La Mondiale) 4:02:12

2. Toms Skujinš (Lat/Trek-Segafredo) + 0:47

3. Carlos Verona (Špa/Movistar) + 0:47

4. Ilnur Zakarin (Rus/CCC Team) 1:09

5. Neilson Powless (ZDA/EF Pro Cycling) + 1:41

6. Ben Hermans (Bel/Israel Start-Up Nation) + 3:42

7. Quentin Pacher (Fra/B&B Hotels - Vital Concept) + 3:42

8. Soeren Kragh Andersen (Dan/Sunweb) + 4:04

9. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) + 6:00

10. Romain Bardet (Fra/AG2R La Mondiale) + 6:38

...

16. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) + 6:40

54. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) + 22:56

144. Luka Mezgec (Slo/Mitchelton-Scott) + 32:39

159. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-McLaren) + 32:39 Skupni vrsti red po 8. etapi:

1. Adam Yates (VB/Mitchelton–Scott) 34h44'52''

2. Primož Roglič (Slo/Jumbo Visma) + 0:03

3. Guillaume Martin (Fra/Cofidis) + 0:09

4. Romain Bardet (Fra/AG2R La Mondiale) + 0:11

5. Egan Bernal (Kol/Ineos) + 0:13

6. Nairo Quintana (Kol/Arkea–Samsic)+ 0:13

7. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) + 0:13

8. Rigoberto Uran (Kol/EF Pro Cycling) + 0:13

9. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates)+ 0:48

10. Enric Mas (Špa/Movistar) + 1:00

...

45. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) + 32:03

96. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-McLaren) + 1:23:57

124. Luka Mezgec (Slo/Mitchelton-Scott) + 1:42:50