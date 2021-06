Roglič preživel grd padec, ki ga je 'zakuhala' gledalka, in uvodno etapo zaključil na tretjem mestu

Uvodno etapo letošnje izvedbe Dirke po Franciji od Bresta do Landerneaua (198 kilometrov) je dobil domačin Julian Alaphilippe. Primož Roglič je etapo zaključil na tretjem mestu. Etapa je sicer postregla z dvema grdima množičnima padcema, med prvim, ki ga je zakrivila neprevidna gledalka ob cesti, pa je padel tudi Primož Roglič. V skupini z Rogličem je bil tudi lanski zmagovalec Tadej Pogačar, ki je z enakim zaostankom kot Zasavec (8 sekund za Alaphilippom) v cilj prišel kot šesti. Drugo mesto je osvojil avstralski kolesar Michael Matthews.

Etapa se je zaključila (in bila odločena) s slabimi tremi kilometri vzpona. Prvi je napadel Julian Alaphilippe, nato pa sta se mu poleg Pierra Latoura poskusila priključiti tudi Slovenca Tadej Pogačar in Primož Roglič, a sta nato v lovu za Francozom popustila. Alaphilippe se je v velikem slogu odpeljal do etapne zmage, s tem pa je svetovni prvak oblekel tudi rumeno majico. Roglič je v cilj prišel kot tretji in si prislužil štiri bonifikacijske sekunde. Pogačar je v cilj prišel z enakim zaostankom kot Roglič, tj. osem sekund za zmagovalcem Alaphilippom, ki je ob zmagi dobil še deset bonifikacijskih sekund.

icon-expand Tadej Pogačar je skupaj z ekipo po prvem množičnem padcu moral loviti glavnino. FOTO: AP

Kaotičen uvod, kaotičen zaključek

V kaotični etapi je od samega začetka potekal neizprosen boj za ubežno skupino. Pri tem se je pripetil padec, v katerega je bil vključen tudi Matej Mohorič, a je na srečo ostal na kolesu. Po 20 km je bila glavnina zadovoljna s sestavo šesterice v ospredju etape, med katerimi je najdlje s kasnejšim samostojnim napadom poskušal Nizozemec Ide Schelling (Bora-Hansgrohe). Množičen padec 50 km pred ciljem

Roglič in Pogačar sta bila kot številni drugi kolesarji udeležena v grdem množičnem padcu slabih 50 km pred ciljem prve etape dirke po Franciji. Na poti od Bresta do Landerneauja je padec več deset kolesarjev v glavnini povzročila gledalka ob cesti. Slednja je kameram pozirala z dolgim kartonastim transparentom, v katerega je nehote zapeljal nemški kolesar Jumbo-Visme Tony Martin. Čez nemškega državnega prvaka v kronometru je padel tudi Roglič (Jumbo-Visma) in trdo treščil na tla, za njim pa so trdoto bretonskega asfalta občutili še številni drugi kolesarji vključno s Pogačarjem, ki so povsem zaprli cesto za večino glavnine.

Okoli 15 kolesarjev v ospredju glavnine se je sicer izognilo padcu, a so nato nekaj časa čakali na udeležene v množičnem padcu. V ozadju je ostala Pogačarjeva skupina (UAE Team Emirates), ki je morala loviti zaostanek za glavnino. Ujeli so jo dobrih 30 km pred ciljem. V ozadju so daleč od boja za etapno zmago ostali nekateri favorizirani kolesarji za današnjo etapo, med njimi tudi Slovak Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). Padec tudi šest kilometrov pred ciljem

Številni kolesarji, med drugim tudi večkratni zmagovalec Toura Chris Froome, so končali na tleh tudi slabih šest kilometrov pred koncem prve etape, ko smo bili znova priča zelo grdemu množičnemu padcu. Pogačar in Roglič sta se izognila padcu, a precej kolesarjev glavnine je grdo zaključilo na tleh.

