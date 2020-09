Alpe in kronometer ločujeta Slovenijo do zgodovinske rumene majice

Nato kolesarje čaka spust v Briancon in zatem peklenski zaključek etape. Od Brides-Les-Bainsa jih čaka kar 21,5 kilometra dolg vzpon na Col de la Loze, mimo mondenega alpskega središča Meribel. Klanec s povprečnim naklonom 7,8 odstotka se med osmim in enajstim kilometrom nekoliko zmanjša, od 17. kilometra naprej pa je več kot desetodstoten, najstrmejši deli pa presegajo celo mejo 20.

Kraljevska etapa s končno neznanko Sreda bo ponudila kar dva vzpona najtežje kategorije. Prvi na prelaz Madeleine (17,1 kilometra in z 8,4-odstotnim naklonom), s katerim so kolesarji opravili na nedavnem kriteriju Dauphine, najverjetneje še ne bo ponudil obračuna favoritov, lahko pa bi se zgodilo, da bi kdo izmed doslej najhitrejših že tam odpadel. Egan Bernal je denimo v nedeljo na Grand Colombieru pokazal, da ni v najboljši formi, imel naj bi tudi zdravstvene težave, tako da bo znova na veliki preizkušnji.

Glavnina bo po vsej verjetnosti nekaj moči privarčevala za prihodnji dan, tako da lahko pričakujemo močno ubežno skupino. A če bo ta do zadnjega vzpona ujeta, potem bomo znova videli obračun glavnih favoritov in morda novo slovensko (dvojno) zmago.

Zadnja dva kilometra čaka kolesarje še ena vožnja navkreber, in sicer do športnega središča Villard-de-Lans. Na tem delu trase bo povprečni naklon 7,9-odstoten, poleg tega pa bi karavano lahko dodatno premešali sunki vetra, ki v departmaju Isere sicer niso nič neobičajnega.

Prelaz Loze bo peti najvišji vzpon v zgodovini Toura. Doslej so bili višji le Galibier (2642 metrov nadmorske višinie), Granon (2413 metrov), Val Thorens (2365 metrov) in Izoard (2360 metrov).

Zaključni del vzpona od Meribela do prelaza Loze je bil na Tour uvrščen sploh prvič, cesto so namreč uradno odprli šele lani poleti. Etapa se bo zaključila na 2304 metrih, najvišji točki letošnje dirke po Franciji. Premierno so kolesarji na cilj 17. etape sicer zapeljali prejšnjega avgusta, ko je prelaz gostil cilj etape Tour de l’Avenir, nekakšne dirke po Franciji za dirkače do 23 leta starosti, na kateri je leta 2018 slavil Tadej Pogačar. Ker organizatorji niso bili povsem prepričani, ali je sploh možno priti do cilja, je bila etapa dolga zgolj neverjetnih 23 kilometrov.

Takrat je v cilju stal tudi legendarni Bernard Hinault, ki je na Touru zabeležil kar pet skupnih zmag. Po koncu etape je navdušeno poklical vodilnega moža dirke Christiana Prudhomma in mu dejal, da si mora zaključni del trase nujno ogledati na lastne oči. Prudhomme ga je poslušal, tako da bodo ljubitelji francoske pentlje lahko letos uživali v povsem novem zaključku. Nič čudnega pa ne bi bilo, da bi prav zaključni kilometri na prelaz Loze dali tudi že končnega zmagovalca.

Vzpon na prelaz Loze se je kolesarskemu svetu premierno predstavil šele pred letom dni: