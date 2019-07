Tour: Jumbo-Vismi ekipni kronometer, Teunissen povečal prednost

Na drugem mestu je 27,6-kilometrsko preizkušnjo končal britanski Ineos z 20 sekundami zaostanka, na tretjem pa belgijski Deceuninck - Quick Step, ki je zaostal 21 sekund. Bahrain-Merida s Slovencema Matejem Mohoričem inJanom Tratnikom je osvojil deveto mesto, od Jumbo-Visme je bil počasnejši 36 sekund. Ineos je preizkušnjo začel kot prvi, saj so bili kolesarji britanske ekipe po sobotni etape najslabše uvrščeni. Progo so premagali v 29 minutah in 17 sekundah in na prvem mestu vztrajali vse do zadnjega nastopa nizozemskega moštva. Vmes so jih sicer na prvem in drugem merjenju časa prehiteli člani Katjuše-Alpecina, a so v zaključku trase popustili. Kot zadnji so se na progo podali moštveni kolegi slovenskega asa Primoža Rogliča in bili najhitrejši na obeh merjenjih časa kot tudi ob prečkanju ciljne črte, ko so se prešerno veselili druge zmage v dveh dneh. Od favoritov za najvišja mesta je največji udarec doživel Francoz Romain Bardet, ki je z moštvom AG2R zaostal minuto in 19 sekund. Sekundo manj je zaostal Avstralec Richie Portev dresu Trek-Segafreda. Minuto in pet sekund zaostanka si je "pridelal" Movistar s Kolumbijcem Nairom Quintano ter ŠpancemMikelom Lando in svetovnim prvakomAlejandrom Valverdejem.