Tour letos nadvse drugačen: spremstva lepih deklet na zmagovalnem odru ne bo

Pandemija novega koronavirusa je dodobra spremenila podobo dirke po Franciji, največje kolesarske preizkušnje na svetu. Namesto nepopisnih množic v startnih in ciljnih prostorih bodo vladale omejitve, dostop do kolesarjev bo otežen, testiranja na covid-19 pa utegnejo imeti velik vpliv na tekmovanje samo.

Vse to je letošnja realnost Toura, ki pa kljub nevarnosti, ki jo predstavlja covid-19, ostaja v programu sezone, četudi bo na sporedu dva meseca kasneje od prvotnih načrtov. Vsaj za zdaj se zdi, da bo Tour v prvih dneh potekal bolj ali manj nemoteno, četudi v Franciji beležijo vse večje število okužb z novim koronavirusom. Odpoved veledogodka se vseeno omenja zgolj potihoma, saj bi lahko to imelo velike finančne posledice za kolesarski šport in številne ekipe, ki so odvisne od Toura in sponzorjev, ki vložke pogojujejo z nastopom na tritedenski francoski pentlji. Finančni priliv bo precej manjši tudi za organizatorje, saj bo po zadnjih odredbah francoskih oblasti ter tamkajšnje stroke lahko na Touru navzočih po največ 5000 gledalcev v startnih in ciljnih prostorih. Število pristašev kolesarskega športa pa bo odvisno od epidemioloških razmer in se bo lahko spreminjalo tako rekoč iz dneva v dan, je za francosko tiskovno agencijo AFPpoudaril direktor dirke Christian Prudhomme.

icon-expand Christian Prudhomme FOTO: AP

Zdravstvene usmeritve so organizatorji pripravili v povezavi z oblastmi, s sistemom mobilnih mehurčkov ter večkratnim testiranjem udeležencev in članov ekip. Pravilo, zapisano v 18-stranskem dokumentu, ki so ga organizatorji poslali ekipam, za zdaj pravi, da ob dveh pozitivnih testih v ekipi slednjo čaka izključitev. V primeru enega pozitivnega testa bo kolesar ali član ekipe izoliran od ostalih, ki bodo lahko ob predloženih negativnih izvidih testa na covid-19 startali na naslednji etapi. V dokumentu je zapisano, da izključitve z dirke niso omejene zgolj na pozitiven test, ampak lahko kolesarje ob kazanju simptomov bolezni doleti izključitev tudi brez predhodno opravljenega testa. Mobilno zdravniško osebje dirke, odgovorno za primere covida-19, bo na podlagi vsakega posameznega primera presojalo tudi ob blažjih znakih bolezni, obenem pa bodo strogo v veljavi principi bližnjih stikov. Pravila pa so precej vznemirila moštva, ki so zahtevala sestanek z organizatorji in Mednarodno kolesarsko zvezo (Uci). Kot poroča francoski športni dnevnik L'Equipe, so se organizatorji v torek sestali z vsemi ekipami in po kriteriju Dauphine iščejo način, kako omiliti koronavirusno pravilo. Ta ukrep, ki je brez razlikovanja zadeval tako uslužbence kot kolesarje, so vse ekipe ocenile kot preveč radikalen. Morebitne rešitve bodo organizatorji Toura sporočili v naslednjih dneh, pišejo priL'Equipu, vse spremembe koronavirusnih pravil oziroma ukrepov pa mora prej potrditi še Uci.

