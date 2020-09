Etapna zmaga Jumbo Vismi, Pogačar pa je zaostal in izgubil belo majico

Sedma etapa v dolžini 168 kilometrov je ponudila precej zanimivega, sicer ne povsem na vrhu razpredelnice. Dan se je končal slabo za Tadeja Pogačarja, ki je izgubil stik z glavnino in precej zaostal. Za Pogačarja je to pomenilo, da je izgubil skupno 3. mesto v razporedu Toura in tudi belo majico (za najboljšega mladega kolesarja), njegov zaostanek na koncu etape je minuta in 21 sekund in je v skupni razvrstitvi zdrsnil po lestvici in je na 16. mestu.

Prav neverjetno je, koliko ima na svojem prvem Touru smole Pogačar, saj mu praktično na vsaki etapi poči zračnica. To je bil razlog, da je v sedmi etapi zaostal, sicer je po nezgodi ujel priključek, a je pri napadu Ineosa z ekipo ostal v ozadju vodilne skupine. Naredila se je luknja, ki je kolesarji UAE Emiratesa niso mogli več zakrpati, čeprav so jim pri lovu pomagali tekmovalci Bahrain-McLarna. Ti so prav tako zamudili napad, kar je najbolj prizadelo njihovega kapetana Mikela Lando. Napad Ineosa je bil usoden tudi za preostale Slovence, ki so v cilj prišli s Pogačarjevo skupino, Matej Mohorič je na koncu tudi popustil in zaostal še nekaj.

"Ta zmaga je zame povsem nepričakovana. Pričakovali smo sicer kaos, ki ga je povzročil veter, a da se bo razpletlo tako, zagotovo ne. Moja naloga je bila varovati Rogliča, po vseh dogodkih pa se je nato ponudila priložnost za sprint, ki sem jo izkoristil. Na vse sem zelo ponosen,"je dejal zmagovalec, sicer zvesti pomočnik slovenskega šampiona, ki pa sproti pobira še etapne zmage, najboljši je bil že v peti etapi, eno zmago pa ima že od prej.

Veliko se je začelo dogajati že v prvih kilometrih. Etapa je bila sicer ravninska, a kolesarji so vedeli, da bodo zaradi vetra nekatere ekipe poskušale narediti zmedo. To se je pričakovalo v zadnjih 40 kilometrih, a nemška ekipa Bora-Hansgrohe je za to poskrbela že takoj po startu. Njen napad, ki je pomenil lov Slovaka Petra Sagana na zeleno majico najboljšega po točkah (to je po koncu tudi oblekel), je razbil glavnino, v ozadju so ostali skoraj vsi sprinterski specialisti. A ne Luka Mezgec, kar je slovenskim navijačem dajalo upanje na njegovo etapno zmago. A kolesar Mitchelton-Scotta je bil pri drugem oziroma tretjem večjem napadu - s samostojnim pobegom je kar nekaj časa poskušal tudi Belgijec Thomas De Gendt, nepazljiv, tako da je ostal brez boja za etapno veselje.

V soboto kolesarje čaka prva pirenejska etapa s tremi zahtevnimi vzponi.