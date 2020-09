Pogačar: Cilj je še vedno skupna zmaga in rumena majica

Etapa od Meribela do La Roche-sur-Forona, zadnja alpska, bo zelo zahtevna s petimi kategoriziranimi vzponi. Ta je na papirju nekoliko manj zahtevna od svoje predhodnice, a ker se nikoli ne ve, kako se bodo posamezni kolesarji odzvali na peklensko 17. etapo, bi tudi 18. etapa lahko še kako premešala vrstni red med najboljšimi. Za kaj takega je najbolj primeren sklepni vzpon etape in obenem zadnji ekstra kategorije na letošnji dirki.

Do konca letošnjega Toura 30-letnega Primoža Rogličatako kot druge kolesarje čakajo še tri etape. Dve od tega bosta zelo zahtevni, a nič v primerjavi s sredinim zaključnim vzponom na prelaz Loze na 2304 metre nadmorske višine. Na četrtkovi etapi bo rumeno majico oblekel še devetič, do tega položaja pa je prišel, ker je izkoristil priložnosti, ki so se mu ponudile, meni Kisovčan. "V etapi ne moreš nikoli vedeti, kako bo. Moram biti pripravljen in ko se pojavi priložnost, jo moram izkoristiti. In to sem tudi storil," je prepričan Roglič.