Stuyven povzročiteljici padca: Upam, da sta Omi in Opi ponosna nate

Uvodna etapa prestižne dirke po Franciji se je začela vse prej kot sanjsko, kajti zaznamovala sta jo dva grda množična padca. Prvi se je zgodil zaradi nepremišljenega dejanja gledalke ob cesti, ki je s svojim transparentom želela doseči čim večjo opaznost, v kartonast napis pa se je zaletel Rogličev moštveni kolega Tony Martin. Dejanje je bilo vse prej kot to, kar so tako kolesarji kot tudi organizatorji pričakovali ob vrnitvi gledalcev. Dogodek je sprožil kar nekaj burnih odzivov.

Sobotni začetek dirke po Franciji od Bresta do Landerneauja (198 kilometrov) sta zaznamovala dva nesrečna množična padca. Prvega je s svojo nepremišljenostjo zakrivila gledalka ob progi, ki je želela, da bi njen velik napis na kartonu opazilo čim več ljudi. Vanj pa je nesrečno zapeljal nemški kolesar Jumbo-Visme Tony Martin. Nato je čezenj padel tudi naš šampion in njegov klubski kolega Primož Roglič ter pri tem kar trdo pristal na tleh. Dogajanje na cestišču je na tla spravilo tudi številne druge kolesarje, med njimi tudi Tadeja Pogačarja (UAE Emirates), tako da so cestišče za večino glavnine popolnoma zaprli.

Nepremišljeno dejanje in grd padec, ki ga je povzročila predrznost gledalke ob cestišču, pa sta v kolesarskem svetu sprožila burne odzive. "Tožiti bi morali žensko, ki se je vedla zares neprimerno," je novinarjem po uvodni dirki dejal namestnik direktorja Toura, Pierre-Yves Thouault. "To počnemo zato, da ne bi nekateri gledalci s svojo nepremišljenostjo pokvarili predstave za vse ostale," je še dodal. "Lepo je videti, da so se navijači vrnili, toda posledično je na dirkališču spet bolj kaotično. Zame je bil ta dan daleč od idealnega. Na srečo so tudi Primoževe možnosti še vedno velike," pa je po dirki povedal Wout Van Aert (Jumbo-Visma).

Oglasil pa se je tudi največji oškodovanec v tem padcu. "Do nesreče smo imeli vse pod nadzorom. Fante sem po desni strani cestišča pripeljal v ospredje, nato pa sem trčil v 'znak' gledalke. Vse se je odvijalo zelo hitro, nenadoma pa je bila skoraj vsa ekipa na tleh. Večina gledalcev se obnaša spoštljivo, toda tale gledalka se zagotovo ni. Na srečo jo je tudi Primož dobro odnesel. Upam, da ne bomo čutili večjih posledic padca," je dogajanje komentiral Tony Martin (Jumbo-Visma). Z besedami ni skoparil niti Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), ki je kmalu po zmagi Juliana Alaphilippeja (Deceuninck-Quick Step) v Landerneauju komentiral nesrečni dogodek. "Upam, da sta Omi in Opi ponosna nate. Ampak resno; čudovito je videti, da še vedno veliko gledalcev ljubi naš šport in navija za nas, toda prosim, ostanite ob cesti, ne na njej!"