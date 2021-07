Mezgecu peto mesto, Politt pa z etapno zmago do uspeha kariere

Po včerajšnji zahtevni gorski etapi je bila današnja 12. etapa od Saint Paul Trois Chateauxa do Nimesa, v dolžini 159,4 kilometra, manj zahtevna. Nemec Nils Politt (Bora Hansgrohe) je zmagovalec 12. etape dirke po Franciji, drugo in tretje mesto sta zasedla Španec Imanol Erviti (Astana) in Avstralec Harry Sweeny (Lotto Soudal), peti pa je bil Slovenec Luka Mezgec (BikeExchange). Tadej Pogačar je skupaj z glavnino kolesarjev v cilj pripeljal z velikim zaostankom za zmagovalcem (skoraj 16 minut), vendar zanesljivo ostaja v skupnem vodstvu letošnjega Toura.