Tragedija na Grobniku: sodnik ob nesreči podlegel poškodam

Prvi tekmovalni dan mednarodne avtomobilske dirke Nagrada Hrvaška 2022, na avtomotodromu Grobnik, se je končal tragično. Ob koncu dnevnega programa, med enourno vzdržljivostno dirko razreda Endurance, je v nekem trenutku prišlo do nepričakovanega "poleta" enega od tekmovalnih avtomobilov, ki je pri polni hitrosti trčil v zaščitno ograjo, poroča Novi List.

Zaradi silovitosti udarca je vozilo "preskočilo" ograjo in zadelo dva sodnika. S hitrim posredovanjem dežurne medicinske ekipe in ostalih reševalcev je bil en sodnik s hudimi poškodbami takoj prepeljan na urgentni oddelek bolnice Sušak. Druga oseba, ženska sodnica, brez hujših vidnih poškodb, je bila najprej oskrbljena v reševalnem vozilu, nato pa so jo preventivno prepeljali na nadaljnjo kontrolo v bolnišnico.

Iz bolnišnice so kmalu prispele novice, da je moški podlegel hudim poškodbam, sodnica pa jo je po neuradnih informacijah odnesla le z manjšimi modricami.

Dirka je bila prekinjena, preiskave in ugotavljanje vzroka ter načina nesreče se nadaljujejo, tekmovanje na Grobniku pa je bilo prekinjeno in se ni nadaljevalo.