Tragedija na morju vzela najmlajšo olimpijko iz Tokia

Eya Guezguez na OI v Tokiu. "Sanje so se mi uresničile," je ob objavi fotografije zapisala na svojem profilu na Instagramu.

Eya Guezguez je v nedeljo popoldan skupaj s sestro dvojčico Saro, s katero je nastopila na lanskih olimpijskih igrah, vadila ob obalah tunizijskega morja. Kot poročajo tamkajšnji mediji, se je njun čoln prevrnil, Eya pa nesreče ni uspela preživeti. Za nesrečo naj bi bil kriv močan veter. Točen vzrok smrti sicer še ni jasen, najbolj verjetno je, da se je utopila. Njena sestra je nesrečo preživela.

Novico o tragični nesreči je na družbenih omrežjih prvi sporočil tunizijski novinar Souhail Khmira. "Tunizijska jadralka Eya Guezguez je v nesreči na treningu reprezentance izgubila življenje. Naj počiva v miru," je zapisal. Na tunizijskem športnem spletnem portalu Ettachkila so dodali: "Komaj je dopolnila 17 let, je v nesreči na morju izgubila življenje. Iskreno sožalje vsem svojcem in prijateljem."

Eya in Sara sta 17. rojstni dan praznovali 12. marca letos. Lani sta postali najmlajši olimpijki na igrah v Tokiu, skoraj zagotovo pa bi Tunizijo predstavljali tudi čez dve leti, ko bo največji športni dogodek gostil Pariz.