Tragedija: trinajstletnik umrl na tekmi v tajskem boksu

Na Tajskem je že dlje časa zelo aktivna kampanja, ki od oblasti zahteva, da se prepove polni kontakt v borilnih športih za vse mladoletne tekmovalce. "To je popolnoma nepotrebna smrt. Na prizorišču ni bilo medicinske oskrbe," pa je povedal Jiraporn Laothamatas, direktor tajskega Advanced Diagnostic Imaging Centra. Jiraporn Laothamatas je v petletni študiji poškodb na tekmah tajskega boksa ugotovil, da so pri posameznikih poškodbe možganov tako hude, da je tekmovanja nujno omejiti z novo zakonodajo. A kot pravi, bo to težko doseči. "Večina otrok prihaja iz revnega okolja in to je njihova priložnost za boljše življenje," je dodal.

Tajski boks, znan tudi kot Muay Thai, je mednarodno uveljavljen borilni šport, kjer tekmovalci ob udarcih z rokami uporabljajo tudi noge in udarce v klinču. Z njim na Tajskem služijo tudi mladi, v povprečju 13-letnik za zmago prejme okrog 90 dolarjev, še poroča dpa.