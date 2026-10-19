Tragedija v ZDA: vojak na stadionu zgrmel v smrt

Čaščenje vojakov pred začetkom športnih dogodkov je onkraj luže postalo del folklore. Podobni prizori so največkrat videni na tekmah ameriškega nogometa, katerih gledalci v ZDA veljajo za najbolj srčne podpornike obrambnih sil. Podobno bi moralo biti tudi na tekmi med univerzama Teksasa in San Antonia, ki se je odvila na stadionu Alamodome.

S strešne konstrukcije se je po vrvi spustil vodnik zračnih sil Ian Patterson. Nekje na začetku spusta pa je vojak izgubil nadzor in strmoglavil na travnato površino. Več kot 50 metrov visok padec je pospremilo okoli 20 tisoč gledalcev, ki so osuplo strmeli v nesrečnega Pattersona. Tega so najprej nekaj časa oživljali, nato pa so ga odpeljali v bolnišnico, kjer je na žalost podlegel poškodbam.

Tragični incident pa ni odnesel tekme. Ta se je začela z 10-minutno zamudo, z 38:34 pa je slavilo domače moštvo. "Takoj si lahko občutil žalostno energijo na stadionu. Takšna nesreča vse hitro postavi v neko drugo perspektivo. Zelo tragično," je po tekmi dejal trener San Antonia Jeff Traylor.