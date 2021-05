Tragična nesreča spremenila traso 19. etape Gira

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Šef lekarne je moral na nujen sestanek in je naročil praktikantu, da postreže s preprostimi stvarmi, kot so aspirin, čaj, mazila ... Za vse drugo pa naj stranke naroči pozneje. Ko se vrne s sestanka, vpraša praktikanta, kako se je znašel.

"Dve stranki sta hoteli aspirin, dve pa kamilični čaj!" "Samo štiri stranke so bile?" "Ne, prišla je še elegantna dama, v krznenem plašču, pod katerim je bila popolnoma gola." "Po kaj je pa prišla?" "Rekla je, da že pet mescev ni videla penisa!" "Kaj si pa naredil?" "Dal sem ji kapljice za oči!"