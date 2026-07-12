Tragična nesreča v Brnu terjala življenji dveh dirkačev

Kot poroča Avto-moto zveza Slovenije (AMZS), je v eni od voženj sobotnega programa razreda superbike v Brnu na začetku prišlo do tragične nesreče, v katero sta bila udeležena Avstrijec Philipp Steinmayr in Romun Adrian Rus, ki sta kljub takojšnjemu posredovanju zdravstvenega osebja na dirki podlegla hudim poškodbam. Zato so organizatorji prvenstva Alpe Adria vse ostale dirke odpovedali. V soboto, 11. julija, so imeli vozniki na sporedu kvalifikacije in tudi že prve od dveh voženj, ki štejejo za skupni seštevek tekmovanja.

Do grozovitega incidenta je prišlo zaradi težav na startu, ko se je eden od dirkačev z izredno visoko hitrostjo zaletel v drugega. V uradni izjavi Evropska motociklistična zveza (FIM Europe) v znak spoštovanja do družin preminulih ni želela razkriti podrobnosti tragedije.