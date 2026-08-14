Tragična smrt mlade športnice: zaradi možganske krvavitve umrla avstralska golfistka

Jessica Bang se je 1. avgusta nenadoma zgrudila med pripravami za turnir na Tajskem. Takoj zatem so jo odpeljali v bolnišnico v Bangkoku, kjer je prestala nujno operacijo na možganih, po kateri pa ni uspešno okrevala in je v četrtek umrla. Osemnajstletnica je letos v komaj svojem petem nastopu na profesionalnih turnirjih že osvojila prvo zmago v karieri.
"Ta vest nas je resnično pretresla," so na spletni strani GoFundMe, ki so jo ustvarili po njenih težavah, zapisali člani njene družine. "A ne glede na vse, bi radi, da se Jessice spominjamo po njeni strasti, dosežkih in predanosti golfu," so še dodali. Na navedeni spletni strani bodo sicer zbirali prispevke, ki bodo njenim staršem pomagali pri kritju stroškov zdravljenja njihove prezgodaj preminule hčerke.
Bang je v Bangkoku nameravala nastopiti na kvalifikacijskem turnirju za korejsko žensko profesionalno turnejo. Na njeno smrt se je že odzvalo tudi Profesionalno združenje golfistk (WPGA). Avstralko je označilo za neverjetno talentirano golfistko, ki je konec lanskega leta prestopila med profesionalke po zvezdniški amaterski karieri.
"WPGA in širša avstralska golfska skupnost je užaloščena zaradi smrti mlade članice Jessice Bang na Tajskem," so zapisali v izjavi in jo sklenili z mislijo, da so "njihove misli z Jessicino družino, prijatelji in vsemi, ki so jo poznali in imeli radi v teh težkih časih."
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