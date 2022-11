Trajkovič in Divković na SP po odličje

"Sam od sebe vedno pričakujem največ in po štirih letih si spet želim osvojiti kolajno. Konkurenca bo izjemno močna in v moji kategoriji je ogromno tekmovalcev, ki lahko posežejo po odličju," je na druženju z novinarji ocenil Ivan Trajkovič, ki bo nastopil v kategoriji nad 87 kg. Ta je imel letos precej nesreče, saj si je maja v četrtfinalu evropskega prvenstva v Manchestru poškodoval koleno in zaradi nenastopanja poleg treningov izgubil kar nekaj mest na svetovni lestvici. Zato obstaja možnost, da bo na žrebu že v uvodu dobil težje tekmece. "S tem se ne obremenjujem. Dobro sem pripravljen, poškodba je pozdravljena in želim si seveda osvojiti medaljo." Velik optimizem 31-letnemu Mariborčanu dajejo zadnji dosežki. "Na zadnjem turnirju v Beogradu sem zasedel drugo mesto, zelo zadovoljen sem s prikazano formo. Mislim, da je bil ta zadnji turnir natanko to, kar sem potreboval. Že teden prej na veliki nagradi v Manchestru so se mi občutki pravočasno vrnili."

Tudi 23-letni Patrik Divković, ki prav tako nastopa v kategoriji do 87 kg, pravi, da je čas za prvo odličje na članskem SP. "Grem po dober izid in zame je dober izid kolajna. Seveda jo je težko napovedati, saj bodo na prvenstvu nastopili le najboljši med najboljšimi in ob slabem žrebu se načrti lahko pokvarijo, a želja je boj za odličje." Letošnja forma je bila res dobra, saj je slovenski reprezentant zmagal na svetovnih pokalih v Ljubljani in Zagrebu ter bil bronast na EP. "Bili smo na zelo dobrih sklepnih pripravah v Srbiji. Imel sem sicer nekaj težav s prehladom, a to je zdaj za mano. Na srečo pa med sezono ni bilo poškodb in pripravljen sem tako, kot moram biti. Forma je odlična," pred današnjim odhodom v mehiško zvezno državo Jalisco še pravi Divković. Slovenija bo v Mehiko poslala še dva mlada borca. Tam bosta nacionalne barve branila še lanski mladinski evropski prvak Lin Kovačič v kategoriji do 74 kg in Domen Molj, ki je osvojil bron na letošnjem mladinskem EP v kategoriji do 58 kg.

"Patrik zaradi zadnje bolezni ni nastopil na tekmi v Beogradu, a je nato pokazal dobro formo. Domen je tam celo zmagal, Ivan je osvojil kolajno, Lin pa je imel nekoliko nesreče z žrebom, a vsi so dobro pripravljeni. Izgovorov za slab nastop ni," pa je o formi tekmovalcev povedal predsednik zveze Zlatan Randjelović, ki bo tekmovalce pospremil na SP.