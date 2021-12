Transspolna plavalka buri duhove v Ameriki

Lia Thomas je maja 2019 začela s prejemanjem hormonske terapije, s katero je zatirala proizvodnjo testosterona v svojem telesu. Poleg tega je prejemala tudi estrogen. To je počela, ker se je počutila ujeto v svojem moškem telesu: "Bilo mi je zelo neprijetno, ker sem bila ženska, ki je tekmovala med moškimi" . Sezono 2018/19 je še tekmovala v moški konkurenci. Po enem letu hormonskega spreminjanja spola je vse svoje zdravstvene dokumente poslala na študentsko organizacijo NCAA, ki je odobrilo njeno sodelovanje v ženskem moštvu. "Izgubila sem veliko mišic in moči. Niti približno nisem bila stanju, v katerem sem bila včasih. Nisem niti blizu časom iz preteklosti," je Thomasova svoje trenutno fizično stanje primerjala s preteklostjo.

A njena prisotnost in predvsem odlični rezultati na ženskih študentskih tekmovanjih, so razburili marsikoga v Ameriki. Cynthia Millen je celo odstopila s položaja sodnice na ženskih študentskih tekmovanjih v plavanju, po več kot 30 letih sojenja. "Tega ne morem početi, tega ne morem podpirati," je svoje mnenje podelila Millenova. "Svojim sodelavcem sem rekla, da ne morem več sodelovati v športu, kjer biološki moški tekmuje proti ženskam. Vse, kar je pošteno v plavanju, se uničuje," je dodala Mullenova.

22-letna Thomasova je v moški konkurenci sodelovala tri leta, letos pa je postavila najhitrejše čase v številnih disciplinah. Po Millenovi se je oglasila tudi lastnica štirih medalj v plavanju na olimpijskih igrah leta 1984 Nancy Hogshead-Makar . "Transspolnim ženskam bi morali dovoliti, da tekmujejo v ženskem športu, dokler te posameznice lahko dokažejo, da so izničile atletske prednosti, ki jih ustvarja moška puberteta. Kot olimpijska prvakinja in odvetnica za človekove pravice lahko zagotovim, da nastopi Lie Thomas za Univerzo Pennsylvania v tekmovanjih NCAA niso pošteni," je dejala nekdanja plavalka.

Oglasila se je tudi Navratilova

Trenutno stanje je primerjala s svojimi nastopi med letoma 1976 in 1984: "Za ameriško reprezentanco sem nastopala devet let, v istem času so plavalke iz Vzhodne Nemčije dominirale v tekmovanjih zato, ker so goljufale z uporabo anaboličnih steroidov." Njene besede je na Twitterju podprla tudi legendarna tenisačica Martina Navratilova, ki je dejala, da je zapis Hogshead-Makarjeve "razumen in pošten pogled na vključevanje transspolnih žensk v ženski šport." Zapis Navratilove je dodatno podprla še ena legendarna nekdanja tenisačica Chris Evert.

Thomasova se na kritike, vsaj javno, ne ozira: "Navdušena sem, ker lahko plavam in tekmujem. Na svoje čase sem zelo ponosna. Moji trenerji so z njimi tudi zadovoljni. Meni je to pomembno. To, da sem trans oseba ni vplivalo na mojo sposobnost, da sodelujem v tem športu."