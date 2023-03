Transspolne osebe ne bodo več smele nastopati v ženski atletiki

Ta odločitev je relevantna za športnice, ki so spol zamenjale po obdobju pubertete. To odločitev je odbor atletske zveze sprejel zato, da "zaščiti prihodnost ženskih kategorij v športu" . Novo pravilo bo uradno veljavno z 31. marcem, predsednik Mednarodne atletske zveze Seb Coe pa je priznal, da se zaveda polemik okoli odločitve, ki je bila po njegovem mnenju nujna za ohranjanje pravičnosti v ženskem športu.

"Take odločitve so vedno težke, še posebej, ko si nasproti stojijo potrebe in pravice različnih skupin. Kljub temu še naprej menimo, da moramo za vsako ceno ohraniti enakopravnost za ženske atletinje," je dejal Coe. Dodal je, da bo zveza ustanovila poseben odbor, ki se bo redno posvetoval s transspolnimi atletinjami in pregledoval vse nove raziskave na tem področju.