Transspolne športnice še naprej burijo duhove in polnijo medije

Zadnja odmevna novica je prepoved nastopa za Emily Bridges na britanskem državnem prvenstvu v kolesarstvu na stezi. Pri britanski zvezi so v ponedeljek potrdili, da je nastop 21-letne športnice prepovedala Mednarodna kolesarska zveza (Uci), saj ta glede na trenutno veljavne smernice po mnenju Ucija nima pravice do nastopa. Britanska zveza je kolesarki nastop sicer dovolila in to utemeljila z lastnimi pravili o nastopanju transspolnih športnic. "Odločitev Ucija, ki se nanaša na Emily, bomo sprejeli, a istočasno smo vsi nekoliko razočarani," so zapisali pri zvezi in izpostavili, da se bodo še naprej zavzemali za njen nastop.

"Prepričani smo, da si vsi udeleženci v našem športu zaslužijo več pojasnil problema in posledično razumevanja. Z mednarodno zvezo bomo v zvezi s primerom Emily in drugimi tovrstnimi težavami še naprej tesno sodelovali," so zapisali pri zvezi. Časnik Guardian je poročal, da je Uci svojo odločitev utemeljil z dejstvom, da je športnica še vedno registrirana v moški konkurenci in da se lahko v žensko registrira šele, ko ji zdajšnja licenca poteče.