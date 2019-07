Tratnik in Mohorič odrgnjena opravila s prvim Tourom

Matej Mohorič in Jan Tratnik sta na Touru nastopila prvič v karieri. Oba sta na francosko pentljo odpotovala z nalogami pomočnikov, oba pa tudi z željo po čim boljši etapni uvrstitvi. Na koncu je v tem pogledu lahko bolj zadovoljen Tratnik, ki je prišel v deveti etapi do tretjega mesta. "S celotnim potekom Toura sem zadovoljen. Bil sem tretji v etapi. Mogoče sem malo več pričakoval od kronometra, a se je izkazalo, da je bil res težek. Dobro delo sem opravil v zaključkih etap za Sonnyja Colbrellija, Vincenzu Nibaliju sem pomagal na začetku v gorskih etapah. Bil v begu. Vse je bilo pozitivno,"je črto pod Tour potegnil Idrijčan.

Mohorič je bil v poskusih bega neuspešen, zato vidnejše etapne uvrstitve ni zabeležil, vseeno pa je bil pogosto viden kot eden ključnih mož v sprinterskem vlaku Colbrellija. "Od sebe sem mogoče pričakoval malo več, sploh v zadnjem tednu. Noge so, kakršne so. Nabral sem mnogo novih izkušenj in verjamem, da mi bodo v prihodnje prišle še kako prav," je dejal Gorenjec.

Oba sta si bila enotna, da je bil Tour za Bahrain-Merido uspešen. V vseh sprinterskih etapah so imeli med najboljšimi Colbrellija, ki sicer ni slavil zmage, imeli so svoje predstavnike v begih, Nibali in Belgijec Dylan Teuns sta prikolesarila etapni prvi mesti. V zadnjem tednu sta se oba znašla na tleh. Tratnik je dobil grde odrgnine in rane po nogah, ki so bile posledice padca pri visoki hitrosti, Mohorič si je odrgnil dlani.

"Ko sem videl Jana v četrtek, sem se res slabo počutil zanj. S kolesom je zapeljal v razpoko in ga je vzelo, kot rečemo v kolesarskem žargonu. Precej se je odrgnil, bolj kot sem se jaz. Naslednji dan je ista usoda čakala mene. Po lastni neumnosti sem v enem od zavojev zdrsnil. Podrgnil sem se po dlaneh, po moji neumnosti sem bil brez rokavic, kar se zdaj ne bo več zgodilo. Iz lastnih napak se učimo," je slaba dneva pokomentiral Mohorič.