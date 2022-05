Tratnik odstopil z Gira

Slovenski kolesar Jan Tratnik je v današnji tretji, ravninski etapi dirke po Italiji od Kaposvarja do Blatonfüreda odstopil z Gira. Kot so zapisali organizatorji italijanske pentlje, je član moštva Bahrain-Victorious, ki je bil žrtev padca v prvi etapi, odstopil zaradi bolečin v roki, ki so bile premočne, da bi lahko nadaljeval.

icon-expand Jan Tratnik FOTO: AP Jan Tratnik je prvi kolesar, ki je odstopil z letošnje dirke po Italiji. Pred tem je upal na ponovitev leta 2020, ko je na Giru slavil etapno zmago. Pred dvema letoma je bil najboljši v neposredni bližini slovenske meje v Benečiji v 16. etapi, zdaj pa je prvič v karieri odstopil s tritedenske dirke. Pred Girom je imel 32-letni kolesar odlično sezono, tudi z nekaj vidnimi uvrstitvami, četudi ponavadi deluje v vlogi pomočnika. Tako je na dirki Milano - Sanremo zasedel deveto mesto, deveti je bil tudi v Belgiji na dirki Dwars door Vlaanderen, 12. pa nato na največji belgijski klasiki, dirki po Flandriji ter nato še na največji nizozemski preizkušnji Amstel Gold. Tratnik je bil sicer na Giru predviden za pomoč kapetanu Špancu Mikelu Landi, vendar je računal tudi na kakšen pobeg, zlasti v 19., deloma slovenski etapi od Marano Lagunareja do cilja v Castelmonteju oziroma pri svetišču Stara gora nad Čedadom (177 km) tik ob slovenski meji.