Tratnik pred Polancem in Pogačarjem na DP v vožnji na čas

Jan Tratnik je bil na 31,5 km dolgem ravninskem kronometru od Jana Polanca hitrejši za devet sekund, od Tadeja Pogačarja , ki je branil naslov, najboljši pa je bil tudi leta 2019, pa za 34 sekund. Po prvem krogu je bil najhitrejši Tadej Pogačar , ki je imel pet sekund prednosti pred Tratnikom in devet pred Polancem, lani tretjim, v nadaljevanju pa je zmagovalec dirke po Franciji 2020 popustil in osvojil končno tretje mesto. Tratnik je tudi v nadaljevanju obdržal svoj ritem, njegova povprečna hitrost je bila 50,92 km/h, ter si po letih 2015 in 2018 privozil tretji naslov državnega prvaka v vožnji na čas. Lani na Pokljuki je bil na stopničkah še Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki pa letos na DP ne tekmuje. V moški konkurenci elite je sicer tekmovalo 18 kolesarjev.

V ženski konkurenci je na 21,2 km dolgi trasi, ki je bila speljana ob slovenski obali med Koprom in Izolo, drugo mesto osvojila Urša Pintar (Ale BTC Ljubljana), tretje pa lanska prvakinja Urška Žigart (Team Bikeexchange). Eugenia Bujak, ki je bila najboljša že v letih 2019 in 2018, je bila od Pintarjeve hitrejša minuto in tri sekunde, od Žigartove pa minuto in 12 sekund.

Izidi:

- vožnja na čas, moški:

1. J. Tratnik (Bahrain Victorious) 37:07

2. J. Polanc (UAE Team Emirates) + 0:09

3. T. Pogačar (UAE Team Emirates) 0:34

4. M. Mugerli (Hrinkow Advarics Cycleang) 2:19

5. A. Skok (Ljubljana Gusto Santic) 2:53

6. N. Čemažar (KK Kranj) 3:00

7. D. Per (Adria Mobil) 3:10

8. G. Glivar (Adria Mobil) 3:17

9. M. Pavlič (Meblojogi Pro-Cycleang) 4:31

10. Mihael Štajnar (Meblojogi Pro-Concrete) 4:32

- vožnja na čas, ženske:

1. E. Bujak (Ale BTC Ljubljana) 28:37

2. U. Pintar (Ale BTC Ljubljana) + 1:03

3. U. Žigart (Team Bikeexchange) 1:12

4. U. Bravec (Ale BTC Ljubljana) 1:45

5. E. Jesenko (Top Girls Fassa Bortolo) 2:56