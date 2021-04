Tratnik šesti v romandijskem prologu

Slovenski kolesar Jan Tratnik (Bahrain-Victorious) je dirko po Romandiji začel s šestim mestom. To je dosegel v štirikilometrskem prologu v Oronu. V vožnji na čas so prevladovali kolesarji ekipe Ineos Grenadiers, ki so zasedli prva tri mesta, najhitrejši pa je bil Avstralec Rohan Dennis.

icon-expand Geraint Thomas FOTO: AP Rohan Dennis je progo, ki se je končala rahlo navzgor, prevozil v petih minutah in 26 sekundah, za devet sekund je ugnal BritancaGerainta Thomasa, skupno tretjega na dirki 2019, in rojaka Richieja Porta. Slednja sta tudi med favoriti za skupno zmago. Četrto mesto je zasedel Francoz Remi Cavagna (+0:11), toliko je na petem mestu zaostal tudi Švicar Stefan Bissegger, Tratnik pa je na šestem mestu zaostal 12 sekund. Svetovni prvak v kronometru, Italijan Filippo Ganna, še en član Ineosa, je bil tokrat "šele" deveti s 15 sekundami zaostanka. V sredo kolesarje čaka prva etapa, in sicer 168 kilometrov dolga preizkušnja med Aiglejem in Martignyjem. Dirka se bo končala 2. maja, na njej pa karavano čaka 12.500 metrov vzponov. icon-expand