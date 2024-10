Trdnejšo obrambo od Krimovk imata le madžarska giganta

"CSM je zasedba, sposobna izkoristiti vsak padec v igri nasprotnika. Zunanje igralke so izjemne, na krilih imajo obe danski reprezentantki, na vratih izvrstno Brazilko Gabrielo Moreschi . A verjamem, da smo tudi mi naredili naslednji razvojni korak," je na novinarski konferenci o tekmicah razmišljal trener Dragan Adžić , ki ne vidi razloga, zakaj njegova dekleta ne bi vstopila samozavestno v obračun: " Naša povezanost je vsekakor na višji ravni, kot v preteklosti. Imamo kakovost, potrebno za igranje takšnih tekem, optimizem črpam tudi iz napetih končnic, ki jih zmagujemo. A jasno je, tako veliko časa, kot smo v sklopu priprav na tekmice namenili obrambi, toliko smo se posvetili napadu, z nekaj korekcijam, ki so nujne, da bi lahko nadaljevali zmagoviti niz ."

Imajo tudi informacijo več o tekmicah, kot v preteklosti. Še v minuli sezoni sta dres zasedbe iz romunske prestolnice nosili novinki v krimovi družini Grace Zaadi in Jennifer Guttierez. Tisto nekaj več, kar jim je morda v preteklosti manjkalo. Kot tudi spodbuda s tribun, ki je iz tekme v tekmo izdatnejša.

Philomena Egger končala sezono

Če Adžića veseli, da ima na voljo vse več zdravih igralk, da bosta za tekmo pripravljeni tako Jovanka Radičević, kot Ana Abina pa zasedba v prihodnje ne bo morala računati na pomoč 17-letne Avstrijke Philomene Egger, ki si je poškodovala koleno. "Zdravniki bodo v kratkem v popolnosti razjasnili situacijo, a govorimo o poškodbi kolena," je dodal šef klubske stroke in druženje s predstavniki sedme sile zaključil v spodbudnem tonu, povezanem z obrambo: "Trenutno smo klub s tretjo najboljšo obrambo v Ligi prvakinj." Uspešnejše so v skupini le igralke madžarskega Ferencvaroša (95 prejetih golov) in v skupini B Györ, ki je prejel 97 golov. Krimovke so pri številki 101. Učinkovitost pa je tisto nekaj, čemur so pred obračunom 5. kroga najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja, posvetili veliko pozornosti.