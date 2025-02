'Trdo delo na treningih se mora obrestovati'

Pred rokometašicami Krima Mercatorja je nova evropska preizkušnja. V soboto ob 18.00, prenos Kanal A in VOYO, se bodo v domači Areni Stožice pomerile z romunsko ekipo CS Gloria 2018 BN. Ljubljančanke krčevito lovijo preboj v končnico. Najboljši ekipi iz skupine se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakajo dodatni tekmi za uvrstitev med najboljših osem.

Krim Mercator - Gloria FOTO: 24ur.com icon-expand

Spomnimo, Ljubljančanke so na prvi medsebojni tekmi v gosteh prikazale odlično predstavo in slavile z 35:30, a časi so se od takrat spremenili. Ekipa se spopada s težkim obdobjem in nizom porazov, a je odločena, da se znova dokaže.

Slovenska reprezentančna vratarka Maja Vojnovič je pred novo tekmo Lige prvakinj podaljšala pogodbo do leta 2027.

Da je sobotna tekma izjemno pomembna, se zaveda tudi Jennifer Gutierrez, ki poudarja, da bo ekipa morala prikazati srčno in borbeno igro. "Za nas je pomembno, da vrnemo to borbeno predstavo, ki smo jo kazale. Trpimo. Delamo bolj trdo kot takrat, ko so rezultati dobri. Razmišljamo, kaj še narediti, da bi bile boljše. Mislim, da potrebujemo le trenutek. Ena zmaga vse lahko obrne na boljše."

Maja Vojnovič FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V veliko pomoč bo zagotovo tudi Maja Vojnovič med vratnicama, ki je prav v minulih dneh sodelovanje s Krimom Mercatorjem podaljšala še za dve sezoni. "Res sem vesela, da smo se dogovorili za podaljšanje. Krim je klub, kjer sem začela svojo profesionalno pot," je dejala slovenska reprezentančna vratarka.

