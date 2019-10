Mojster ostaja mojster: Roglič slavil na jesenski klasiki v Vareseju

Čeprav je imel španski kolesar Luis Leon Sanchez (Astana) do zadnjih kilometrov jesenske klasike lepo prednost pred zasledovalci, so ga ti na čelu s Primožem Rogličem (Jumbo-Visma) ujeli in na ulicah Vareseja na koncu tudi prehiteli. Del "lovilcev" na čelu z Belgijcem Dylanom Teunsom in Angležem Danom Martinom (UAE Team Emirates) je sicer storil ogromno napako na enem od krožišč dobrih deset kilometrov pred ciljem, ko se je skupina kolesarjev odpeljala v napačno smer, nato pa spoznala napako, a za povratek v karavano porabila ogromno moči.

Roglič: Lepo bi bilo oditi na počitnice, a imamo še dirko po Lombardiji

Drugega mesta se je s tremi sekundami zaostanka razveselil domačin Giovanni Visconti (Neri Sottoli–Selle Italia–KTM), tretjega pa Latvijec Tom Skujinš (Trek–Segafredo). Po izjemni zmagi na 102. izvedbi Gira d'Emilia je Roglič torej zelo uspešno nastopil še na 197-kilometrski preizkušnji po Vareseju in okolici, poleg Vuelte in Gira d'Emilia pa je letos slavil tudi na dirki po Združenih arabskih emiratih, dirki od Tirenskega do Jadranskega morja in dirki po Romandiji.

V cilj so za Rogličem, Viscontijem in Skujinšem prišli še Italijan Andrea Vendrame, Kolumbijec Sergio Higuita, Belgijec Tiesj Benoot, Italijan Kristian Sbaragli, Britanec Tao Geoghegan Hart, Italijan Damiano Carusoin Belgijec Tim Wellens. Od Slovencev je nastopil še Jan Polanc(UAE Team Emirates).

"Ponavljam: zadovoljen sem z zaključkom in tem, da sem zmagal. Ekipa je spet opravila izvrstno delo in nadzirala dirko zame od vsega začetka. Na koncu pa sem nato imel srečo zaradi fantov, ki so šli v napačno smer," je priznal Roglič. "Izjemno je. Kot sem rekel po Giru d'Emilia‒le uživam. Lepo bi bilo oditi na počitnice, a imamo še dirko po Lombardiji. Bomo videli, kako bo s to dirko. Sproščen sem in uživam v teh rečeh. Bomo videli, kako nam bo šlo."