Trebanjci četrtič zaporedoma praznih rok v evropski ligi

Trebanjski rokometaši so doživeli četrti poraz v skupinskem delu evropske lige in so vse bolj oddaljeni od preboja v izločilne tekme. V današnjem obračunu so se rokometnim velikanom iz Mannheima, ki so doslej zbrali 15 točk na osmih tekmah in zanesljivo vodijo v skupini D, dostojno upirali, a ostali praznih rok.

Dolenjska zasedba s štirimi osvojenimi točkami ostaja na predzadnjem mestu, po uvodnih zmagah nad madžarsko Tatabanyjo in makedonskim Pelisterjem je nato dvakrat izgubila z Rhein-Neckar Löwnom ter po enkrat s Pelisterjem in švicarskim Kadettnom iz Schaffhausna. V izločilne boje se bodo uvrstile ekipe od prvega do četrtega mesta v skupini D.

Trebanjci so se že v drugi polovici lanskega oktobra odpravili v Mannheim, a se zaradi okužbe v domačem taboru vrnili v domovino. Oktobrski dolg so poravnali danes, na "mini turneji" pa so bili po torkovem porazu v Švici kljub dostojnemu uporu nemočni tudi v Nemčiji. Izbranci Uroša Zormanaso izjemno slabo odprli tekmo, v sedmi minuti so zaostali za štiri gole (1:5), razmerje moči na igrišču se ni spremenilo niti po minuti odmora.

Večji del polčasa je njihov zaostanek znašal šest golov (3:9, 4:10, 5:11 in 6:12). Prebudili so se šele v končnici prvega polčasa, ko so se približali na 11:13, v samem finišu pa zastreljali še sedemmetrovko in prejeli dva gola, tako da je njihov zaostanek ob polčasu znašal štiri gole (11:15).

Trebanjci so bili v drugem polčasu povsem enakovredni imenitnim rokometašem iz Mannheima, to obdobje so celo dobili s 17:16, njihove zmage pa niso mogli ogroziti. V trebanjski ekipi je bil najbolj učinkovit Mihajlo Radojković s petimi goli, enega manj so dosegli David Didovič, Dino Hamidović in Leon Rašo.

V domači zasedbi je blestel komaj 19-letni in 203 cm visoki veliki up nemškega rokometa Philipp Ahouansou z enajstimi zadetki.