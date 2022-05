Trebanjci gledajo v prihodnost

Trener Uroš Zorman uspešno vodi trebanjsko ekipo. Trebanjci so celo še v igri za naslov prvaka.

Lan Grbić je prve rokometne korake naredil v prestolnici. Že v mlajših selekcijah je kazal izvrsten potencial in se dobro razvijal na Galjevici. Za člansko ekipo Ljubljane je debitiral v sezoni 2016/17, pri rosnih 16 letih, ko je ogromno obetal. Vrste Trima Trebnjega je okrepil ob začetku sezone 2018/19, v minulih letih pa se je razvil v pomembnega člena levje zasedbe.

V tej sezoni si je na tekmi s Celjani v jesenskem delu poškodoval koleno in bil primoran predčasno končati sezono, za maksimalne napore pa bo pripravljen v začetku prihodnje. "V Trebnjem igram že četrto sezono. Ekipa in pogoji so odlični, zato sem vesel, da smo se uspeli dogovoriti za podaljšanje pogodbe," je za uradno spletno stran kluba dejal Grbić.