Trebanjci in Celjani na Dansko po napredovanje

Prva bo v soboto na veliko sceno stopila zasedba iz mesta grofov, ki je pred slabim tednom v domačem Zlatorogu premagala v tej sezoni izjemno ambiciozni GOG Gudme s 33:29. Njun povratni dvoboj se bo v soboto v Hamletovi deželi začel ob 16. uri, dan kasneje bo na veliko sceno ob 18. uri stopila še dolenjska ekipa, ki je na prvi tekmi ukanila Holstebro z 31:25. V celjskem in trebanjskem taboru se zavedajo, da jima zmagi s štirimi oziroma šestimi goli na prvih tekmah ne omogočata nobene preračunljivosti, oboji bodo morali pokazati novo popolno predstavo proti vrhunskima in izjemno kakovostnima danskima zasedbama. "Pred nami je drugi polčas. Vsekakor bo to še težja tekma, GOG Gudme je zdaj pod malce večjim pritiskom. Na prvi tekmi smo ga presenetili, a mi gremo na Dansko tekmo igrat, kot da je izid 0:0. Rezultata ne smemo braniti, igrali bomo na zmago, predvsem pa se moramo držati dogovorov. V tem primeru imamo velike možnosti za napredovanje. Druga tekma bo drugačna, saj se obe ekipi veliko bolj poznata. Morda bomo kaj prilagodili, malce spremenili, a držali se bomo recepta s prve tekme ter z borbenostjo poskušali napredovati v drugi krog," je pred povratno sobotno tekmo za uradno spletno stran RZS dejal celjski trener Alem Toskić.