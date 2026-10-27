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Trebanjci s Švicarji, Velenjčani z Makedonci, Slovenjgradčani pa z Islandci

Dunaj, 27. 10. 2026 17.21 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Trimo Trebnje

Slovenski rokometni klubi so na žrebu na Dunaju dobili tekmece v tretjem krogu evropskega pokala. Trimo Trebnje se bo pomeril s švicarskim Pfadijem iz Winterthurja, Slovenj Gradec čaka islandski Haukar, Gorenje Velenje pa se bo za preboj v osmino finala pomerilo z makedonskim Alkaloidom iz Skopja. pa z Islandci

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Prve tekme bodo na sporedu 21. in 22. novembra, povratne pa teden dni pozneje. O napredovanju bo odločala skupna razlika v zadetkih. Trebanjci so si nastop v tretjem krogu zagotovili z zmago proti srbskemu Dinamu iz Pančeva s skupnim izidom 62:61. Slovenjgradčani so izločili ukrajinski Motor iz Zaporožja z 80:71, Velenjčani pa so bili boljši od luksemburškega Differdangeja s 61:52.

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V tretjem krogu bo nastopilo 32 ekip iz 24 držav. Po njem bo v boju za lovoriko ostalo 16 moštev, ki se bodo februarja pomerila v osmini finala. Četrtfinale bo na sporedu marca, polfinale aprila, finale pa konec maja. Evropski pokal je tretje najmočnejše klubsko tekmovanje pod okriljem Evropske rokometne zveze (EHF), za ligo prvakov in evropsko ligo.

Branko Tamše
Branko Tamše
FOTO: Damjan Žibert

Naslov brani Ohrid, ki je v sezoni 2025/26 prvič osvojil evropski pokal. Severna Makedonija je, kot še piše STA, tako dobila zmagovalca tega tekmovanja drugo leto zaporedoma, potem ko je bil v sezoni 2024/25 najboljši Alkaloid iz Skopja.

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