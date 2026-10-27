Trebanjci s Švicarji, Velenjčani z Makedonci, Slovenjgradčani pa z Islandci

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Prve tekme bodo na sporedu 21. in 22. novembra, povratne pa teden dni pozneje. O napredovanju bo odločala skupna razlika v zadetkih. Trebanjci so si nastop v tretjem krogu zagotovili z zmago proti srbskemu Dinamu iz Pančeva s skupnim izidom 62:61. Slovenjgradčani so izločili ukrajinski Motor iz Zaporožja z 80:71, Velenjčani pa so bili boljši od luksemburškega Differdangeja s 61:52.

V tretjem krogu bo nastopilo 32 ekip iz 24 držav. Po njem bo v boju za lovoriko ostalo 16 moštev, ki se bodo februarja pomerila v osmini finala. Četrtfinale bo na sporedu marca, polfinale aprila, finale pa konec maja. Evropski pokal je tretje najmočnejše klubsko tekmovanje pod okriljem Evropske rokometne zveze (EHF), za ligo prvakov in evropsko ligo.

Branko Tamše FOTO: Damjan Žibert