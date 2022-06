Trebanjci se krepijo

"Občutki ob povratku v Slovenijo so odlični. Vesel sem, da smo se s Trimom Trebnjim dogovorili za sodelovanje. Tukaj se piše lepa zgodba, klub je organiziran in ima visoke ambicije. V sezoni 2022/23 želimo narediti korak višje tako v domačem prvenstvu kot Evropi. Hkrati želim upravičiti zaupanje in navijačem pokazati levje srce," je ob podpisu pogodbe dejal Jan Jurečič. Desnokrilni rokometaš je kariero začel pri Krki iz Novega mesta, leta 2017 pa se je preselil v Celju Pivovarno Laško. Nato se je leta 2019 prvič preizkusil na tujem, dve leti je igral za francoski Dunkerque, nazadnje pa za poljsko Wislo.

Kapetan Udovič ostaja zvest klubu

Uroš Udovič bo vsaj do konca sezone 2023/24 nosil trebanjski dres. Ob njegovi poškodbi mu klub močno stoji ob strani in verjame, da se bo lahko kmalu vrne na rokometna igrišča. Udovič, ki že celotno kariero igra v domačem klubu, se je že tretjo sezono zapored znašel v vlogi kapetana. Tako na igrišču kot izven njega je pomemben člen ekipe Uroša Zormana. Na predzadnji domači tekmi te sezone proti Jeruzalemu Ormožu je staknil hudo poškodbo tetive, zaradi česar ga čaka večmesečno okrevanje. Klub mu stoji ob strani, zato se je vodstvo z njim dogovorilo za podaljšanje sodelovanja še vsaj do konca sezone 2023/2024. "Vesel in ponosen sem, da smo se z vodstvom dogovorili za novo dvoletno sodelovanje. V zadnjih letih je Trimo Trebnje postal najbolj urejen klub v državi in upam, da se bodo uspehi le še nadgrajevali. V čast mi je biti kapetan te ekipe in obljubljam, da bom dal tako na igrišču kot izven njega vse od sebe," je za uradno spletno stran RZS dejal kapetan Trebanjcev.