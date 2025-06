Trebanjci se pod vodstvom novega trenerja Tamšeta krepijo

OGLAS

Branko Tamše FOTO: AP icon-expand

Prvo novo ime, ki bo v novi sezoni ob boku stratega Branka Tamšeta branilo barve Trebnjega, prihaja iz madžarske zasedbe Csurgui, pred tem pa je bil eden najpomembnejših členov novomeške Krke. Levo krilo z reprezentančnimi izkušnjami v vrstah Bosne in Hercegovine, s katero je nastopil tudi na evropskem prvenstvu leta 2024, je svojo pot začel v Novem mestu, v člansko konkurenco pa vstopil leta 2018. Takrat si je delil garderobo tudi s sedanjim kapetanom Trebanjcev, Davidom Didovićem.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V sezoni 2023/24 je bil najboljši posameznik v dresu Krke in se s številnimi zadetki izkazal kot eden ključnih igralcev novomeške ekipe. Z odličnimi predstavami je pritegnil zanimanje onkraj slovenskih meja ter prestop v madžarsko prvoligaško ekipo Csurgoi. Zdaj se 25-letni Marko Majstorović vrača v Slovenijo in se pridružuje ambicioznemu projektu trebanjskih levov. S klubom je sklenil pogodbo do konca sezone 2026/27.

"Zelo sem vesel, da se pridružujem ambicioznemu projektu v Trebnjem, kjer se gradi močna zgodba s trdnimi temelji. Klub poznam že dolgo, prav tako kar nekaj igralcev, kar bo olajšalo moj prihod in prilagajanje. Verjamem v vizijo, ki jo je začrtalo vodstvo skupaj z novim trenerjem Brankom Tamšetom, in komaj čakam, da se predstavim domači publiki ter dam vse od sebe v dresu levov. Vem, kaj pomeni igrati za Trebnje – to je klub z jasno identiteto in zvestimi navijači. Veselim se prihodnjih izzivov," so Majstorovićeve besede povzeli v sporočilu za javnost pri trebanjskem klubu.