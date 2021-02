Trebanjci tesno izgubili proti Dancem

Dolenjska zasedba je doživela peti poraz v nizu v drugem najmočnejšem tekmovanju na stari celini. Po dveh porazih proti nemškemu Rhein-Neckar Löwnu ter po enem proti Pelisterju iz Severne Makedonije in švicarskemu Kadettnu iz Schaffhausna je danes v osrednji slovenski dvorani v Stožicah morala priznati premoč še sedemkratnemu danskemu prvaku iz Gudmeja. Trebanjska ekipa je bila v uvodnih dveh tekmah skupine D boljša od madžarske Tatabanyje in Pelisterja iz Bitole. Trebanjci so večji del prvega polčasu imeli vse niti igre v svojih rokah. Takoj so povedli s 3:0, v nadaljevanju pa – ob dobri igri v obrambi in bravuroznih posredovanjih vratarja Aleksandra Tomića ter z domiselno igro v napadu – večji del polčasa držali prednost dveh do štirih golov. V sami končnici prvega dela tekme so malenkostno popustili, kar so "danski gostitelji" izkoristili in v 30. minuti prvič na dvoboju Dolenjce pahnili v rezultatski zaostanek (16:17).

Izbranci Uroša Zormanaso v začetku drugega polčasa izgubili rdečo nit v svoji igri, kar so njihovi tekmeci iz Hamletove deželo s pridom izkoristili in jim v 45. minuti ušli za pet golov (20:25). Trebanjci so v nadaljevanju strnili svoje vrste in nadoknadili visok zaostanek. V 56. minuti so izenačili na 29:29, dve minuti kasneje pa po golu Mihajla Radojkovića povedli s 31:30. V prelomnih trenutkih dvoboja so Trebanjci naredili nekaj usodnih napak, 30 sekund pred koncem dvoboja pa so bili znova v zaostanku (31:32). Zormanova minuta odmora in zadnji napotki za sklepni napad niso prinesli spremembe, zaključni strel Radojkovića ni končal v danski mreži.

V trebanjski ekipi je bil najbolj učinkovit Leon Rašo s petimi goli, po enega manj sta dosegla Lan Grbič in Mihajlo Radojković.