Trebanjci v dobrem vzdušju čakajo obračun v Mannheimu

Dolenjska zasedba je v ponedeljkovih dopoldanskih urah že prispela v Nemčijo in je po dveh mednarodnih "skalpih" in 100-odstotnem izkupičku na domači sceni dobro razpoložena. Izbranci Uroša Zormanase zavedajo zahtevnosti tekme, a tudi moči tekmeca na nasprotni strani igrišča. Rhein-Neckar Löwen že vrsto let sodi med najboljše nemške ekipe, v sezonah 2015/16 in 2016/17 je celo osvojil Bundesligo, pred dvema letoma pa je slavil tudi v nemškem pokalnem tekmovanju.

Nemška zasedba je precej švedsko obarvana. Njene barve zastopajo vratarja Mikael Appelgren in Andreas Palicka, krilni igralec Jerry Tollbring, zunanja igralca Lukas Nilssonin Albin Lagergrenter krožni napadalec Jesper Nielsen, v tej ekipi pa so tudi nekateri imenitni Nemci, kot so Uwe Gensheimer, Patrick Groetzkiin Jannik Kohlbacher, pa tudi neuničljivi 37-letni Švicar Andy Schmid.

Proti levom se bodo 'borili kot levi'

"Rhein-Neckar Löwen velja za enega najboljših rokometnih klubov v Nemčiji in Evropi. Pred nami je naporen ritem tekem na domači in mednarodni sceni, kljub manjšim težavam s poškodbami pa bomo na igrišču dali svoj maksimum in se borili kot levi. V Mannheimu želimo čim boljše predstavljati Trebnje, Dolenjsko in slovenski rokomet," je pred torkovo tekmo dejal Zorman.

V skupini D nastopa šest ekip. Torkov obračun Kadetten Schaffhausen – GOG Gudme se bo prav tako pričel ob 18.45, tekma Eurofarm Pelister – Grundfos Tatabanya pa je odpovedana.