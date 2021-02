Trebanjci v Stožicah dvakrat proti Gudmeju

Trimo trenutno zaseda peto mesto v skupini D, GOG pa ima s tekmo več na tretjem mestu štiri točke naskoka. Trebanjski levi so spomladanski del sezone začeli z dvema prvoligaškima zmagama in utrdili drugo mesto na prvenstveni lestvici. Zdaj je po naporni evropski turneja po Švici in Nemčiji na sporedu dvojček izjemno pomembnih obračunov z Danci.

"Danci imajo v svojih vrstah kar nekaj odličnih posameznikov. Obračun bo zelo zahteven, a verjamem, da s pravo igro lahko pariramo danskemu podprvaku," je bil v napovedi na spletni strani kluba kratek trener Uroš Zorman.

"Danski GOG ima zelo kakovostno zasedbo. Med drugim imajo tudi štiri danske reprezentante, ki so nedavno osvojili zlato na SP v Egiptu. Ključ do zmage se skriva v razpoloženih vratarjih, naši pametni igri v napadu ter čvrsti obrambi. Mi bomo šli maksimalno v tekmo in skušali dobiti obe tekmi,"pa je dejal Gal Cirar.

“Evropska liga je zagotovo nagrada za celotno ekipo. Nedvomno želimo napadati uvrstitev v izločilne boje, a naša prioriteta ostaja Liga NLB, kjer želimo izpolniti zastavljene cilje," pa je povedalDavid Didovič.

GOG v slovensko prestolnico prihaja v torek opoldne, v domovino pa se vrača v sredo zvečer po obračunu. Obe srečanji bosta odigrani v Areni Stožice. Prva je na sporedu v torek ob 18.45, druga dan za tem pa ob 17. uri. V skupini D evropske lige vodi nemški Rhein-Neckar Löwen s 15 točkami. Drugi Eurofarm Pelister ima 9 točk, GOG 8, Kadetten Schaffhausen 7, Trimo 4, Grundfos Tatabanya pa je na zadnjem mestu brez točke.