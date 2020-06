Trebanjci v svojih vrstah zadržali kapetana, bo njihov trener Zorman?

Uroš Udovičje, kot piše na uradni spletni strani RZS, prve rokometne korake naredil prav pri Trimu. V Trebnjem je najprej zastopal barve ekipe mlajših dečkov B, od tam pa se prebil vse do članske ekipe. Tam ga je sprva vodilIvan Vajdl, za tem Roman Šavrič in Benjamin Teraš, v zadnji sezoni pa se je kot desna roka Vajdla znašel tudi v kapetanski vlogi. Levokrilni rokometaš je na 20 tekmah v Ligi NLB dosegel 57 zadetkov in bil tako eden najpomembnejših členov na poti do tretjega mesta. S prevzemom kapetanskega traku je bil primoran prevzeti še nekaj drugih odgovornosti, a novih izzivov se nikoli ne boji. "Vesel sem, da smo se s klubom uspeli dogovoriti za dvoletno sodelovanje. Ambicije kluba, ki iz leta v leto rastejo, so mi všeč in verjamem, da bomo skupaj s soigralci dosegli cilje ter zadovoljili naše navijače. Se vidimo v prihodnji sezoni!" je za uradno spletno stran krovne zveze dejal rokometaš, ki je del članske ekipe Trima že osem sezon.



Po kapetanu Udoviču bo prihodnji dve sezoni v trebanjskem dresu igral tudi vratar Urh Brana, ki je zAleksandrom Tomićemtvoril vratarski tandem že v minuli sezoni. Brana je član trebanjskega Trima že celotno kariero. Prvo priložnost v članski ekipi je dočakal v sezoni 2011/2012, ko je za člane odigral tri prvenstvene tekme. Zadnjih devet sezon je redni član prvega moštva, ki s Celjem in Gorenjem najdlje nastopa med prvoligaško konkurenco. Brana je v minuli sezoni odigral 23 tekem in prispeval en zadetek, v povprečju pa prispeval skoraj šest obramb. "Vesel sem, da smo s klubom našli skupni jezik. Upam, da bo nova sezona tako oziroma še uspešnejša kot zadnja. Zelo se veselim nastopov tudi v evropskih tekmovanjih, seveda pa vabim naše zveste navijače, da nas podprejo v največjem možnem številu,"je za spletno stran RZS dejal Brana.