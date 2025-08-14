Svetli način
Trebanjci z novim direktorjem

Trebnje, 14. 08. 2025 07.37 | Posodobljeno pred 6 minutami

M.J.
Trebanjski levi v sezono 2025/26 vstopajo ne le z novim strokovnim vodstvom na igrišču, temveč tudi z osveženo organizacijsko strukturo. Direktorsko funkcijo RK Trimo Trebnje bo odslej opravljal domačin Karol Uhan, ki v klub prinaša bogate izkušnje s področja gospodarstva in vodenja.

Trebanjci v novo sezoni vstopajo tudi z novim trenerjem Brankom Tamšetom.
Trebanjci v novo sezoni vstopajo tudi z novim trenerjem Brankom Tamšetom. FOTO: AP

Karol Uhan, ki prihaja iz trebanjskega okolja, bo kot novi direktor kluba skrbel za krepitev organizacije, učinkovito vodenje ter nadaljnji razvoj sponzorskih in partnerskih povezav. Njegov prihod pomeni dodatno moč v procesu strateškega razvoja kluba, ki se želi še naprej uveljavljati kot eden vodilnih rokometnih kolektivov v Sloveniji.

Sicer je Uhan zaposlen v podjetju Dimer, dolgoletnem podporniku in sponzorju RK Trimo Trebnje, ki se ukvarja z naprednimi tehničnimi rešitvami s področja tesnjenja, prilagojenimi potrebam uporabnikov. "Prevzem funkcije direktorja RK Trimo Trebnje je zame velika čast in hkrati odgovornost. Klub ima bogato tradicijo, močno lokalno podporo in ambiciozne cilje, zato verjamem, da lahko s skupnimi močmi naredimo pomembne korake naprej. Moja želja je, da skupaj s sodelavci, trenerji, igralci in navijači nadaljujemo graditi zgodbo uspeha – tako na igrišču kot zunaj njega," je za uradno spletno stran RZS dejal novi direktor RK Trimo Trebnje Karol Uhan.

Z združitvijo športnega znanja, poslovnih izkušenj in močnih lokalnih vezi klub verjame, da bo novi direktor pomemben člen pri doseganju zastavljenih ciljev in vizije za prihodnost trebanjskih levov.

