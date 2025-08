Trebanjci s trenerjem Tamšetom in visokimi cilji v novo sezono

Rokometni klub Trimo Trebnje je na novinarski konferenci predstavil ekipo pred začetkom nove tekmovalne sezone. Na dogodku so se medijem in javnosti predstavili predsednik kluba Anton Janc, novi glavni trener in najtrofejnejši slovenski rokometni strateg Branko Tamše, ter kapetan članske ekipe David Didović.

V ospredju konference so bili cilji za novo sezono, ki so tudi letos visoko zastavljeni. Trebanjski levi bodo tekmovali na treh frontah – ob državnem prvenstvu in pokalu še v EHF Evropskem pokalu. Ob tem je predsednik Anton Janc poudaril, da si klub želi nadgraditi uspešno zgodbo zadnjih let, medtem ko je trener Branko Tamše izpostavil pomen trdega dela, zmagovalne miselnosti in stabilnega jedra ekipe.

Branko Tamše FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Vesel in ponosen sem, da prevzemam vodenje kluba z jasno vizijo, močno identiteto in izvrstnimi navijači. V Trebnjem rokomet živi z veliko strasti – to sem čutil že ob prvem stiku. Ekipa ima potencial za velike stvari, zato komaj čakam, da začnemo graditi našo skupno zgodbo," je povedal glavni trener Tamše.