Trebanjski rokometaši praznih rok v Schaffhausnu

Trebanjska zasedba je po sijajnem uvodu in dveh zaporednih zmagah nad madžarsko Tatabanyjo in makedonskim Pelisterjem doživela že tretji poraz v nizu. Po porazu v Bitoli in proti nemškemu Rhein-Neckar Löwnu minuli torek v Ljubljani je v torek izgubila še v Schaffhausnu in je na predzadnjem mestu v skupini D. V vodstvu je Rhein-Neckar Löwen s 13, Pelister je zbral devet, Gog Gudme osem, Kadetten Schaffhausen šest, Trimo Trebnje štiri, Tatabanya pa je brez točk.

Izbranci trenerja Uroša Zormanaso v Švici prikazali številne obraze. Po izenačenem uvodu so sredi prvega polčasa padli v krizo in v 18. minuti zaostali za tri gole (5:8), po Zormanovi minuti odmora pa zaigrali v obeh smereh veliko bolje in izenačili na 9:9. V sami končnici so povsem zasenčili gostitelje v njihovi BBC Areni in na veliki odmor odšli s prednostjo dveh golov (12:10).

Drugi polčas je bil preslikava prvega. Dolenjska ekipa je znova slabo odprla drugo polovico tekme, po zaostanku 14:17 pa je Zorman znova zahteval minuto odmora. Po njej se razmerje moči na igrišču ni spremenilo, rokometaši iz dežele sira in čokolade, kjer že vrsto let igra tudi Nik Tominec, sin nekdanjega slovenskega selektorja Matjaža Tominca, so bili vse do konca tekme korak pred Trebanjci.

V slovenski ekipi je bil najbolj učinkovit Mihajlo Radojkovićs petimi goli, Lan Grbič in Dino Hamidovićsta dosegla po tri zadetke.