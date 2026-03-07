Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Trebušni virus povsem zdesetkal vrste slovenskih rokometašic

Ljubljana, 07. 03. 2026 15.03 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Slovenija - Nizozemska

Trebušni virus, ki je zajel vrste slovenske ženske rokometne reprezentance, je pred nedeljsko kvalifikacijsko tekmo za evropsko prvenstvo proti Nemčiji močno zdesetkal ekipo. Slovenska izbrana vrsta je tako na pot odpotovala brez več ključnih nosilk igre.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slovenske rokometašice po dobri sredini predstavi v Celju nimajo sreče. Dan po tekmi se je trebušni virus pojavil pri Emi Hrvatin in Ivoni Barukčić, kasneje pa v posteljo položil še Tjašo Stanko, Natašo Ljepoja in Živo Čopi. V noči s petka na soboto je enaka usoda doletela še Nušo Fegic. Zaradi zdravstvenega stanja Stanko, Ljepoja, Čopi in Fegic v soboto z ekipo niso mogle odpotovati in v nedeljo proti Nemčiji ne bodo nastopile.

Preberi še Nemke in Norvežanke za zlato kolajno svetovnega prvenstva

Za slovensko reprezentanco je to velik udarec. Vse štiri veljajo za njene najizkušenejše in ključne posameznice. Na sredini tekmi v Celju, ki so jo Nemke po zaslugi boljšega drugega polčasa dobile s 30:23, je bila Stanko s sedmimi zadetki prvo ime Slovenije. S petimi oziroma štirimi zadetki sta ji sledili Ljepoja, sicer tudi steber osrednje slovenske obrambe, in Fegic.

Dragan Adžić
Dragan Adžić
FOTO: Profimedia

"Prav neverjetno je, kako se je po odlični predstavi zdravje poigralo z našimi rokometašicami. Odsotnost motorjev ekipe bo za našo reprezentanco velik udarec, a verjamem, da bodo igralke, ki bodo v Heidelbergu stopile na igrišče, pokazale največ, česar so sposobne in častno branile barve Slovenije," je po prihodu v Nemčijo dejal selektor Dragan Adžić.

Preberi še 'Proti Nemčiji smo odigrali najboljšo tekmo, odkar sem selektor'

Po petkovi priključitvi 18-letne Tinkare Rakovec, ki je na zadnji trening v domovini prispela neposredno po zaključku akcije mladinske reprezentance, je Adžić na pot popeljal le 13 igralk. Zaradi že omenjenih težav z boleznimi je za nedeljsko tekmo dodatno vpoklical 23-letno članico ajdovskega Mlinotesta Nino Kovšca, 20-letno Velenjčanko Azro Zulić in leto dni mlajšo igralko Krima Teo Pogorelc, ki je prav tako v petek zaključila akcijo mladinske reprezentance. Trojica igralk se bo reprezentanci v Heidelbergu priključila v soboto zvečer.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na evropsko prvenstvo, ki ga bodo med 3. in 20. decembrom letos gostile Poljska, Romunija, Češka, Slovaška in Turčija, se bosta neposredno uvrstili dve najboljši reprezentanci iz vsake kvalifikacijske skupine. Dodatno bodo na sklepni turnir evropske elite potovale še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz vseh šestih kvalifikacijskih skupin.

Slovenke po tekmi v Nemčiji zadnja obračuna čakata v prihodnjem mesecu, ko se bodo v gosteh pomerile z Belgijo, nato pa bodo v nedeljo, 12. aprila, kvalifikacije v Velenju zaključile proti Severni Makedoniji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
rokomet slovenija

V finalu pokala si bosta nasproti stali najboljši ekipi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
zadovoljna
Portal
Kdo je lepa igralka, za katero se govori, da je omrežila Dončića?
Dnevni horoskop: Vodnarji si želijo spremembe, energija levov je nalezljiva
Dnevni horoskop: Vodnarji si želijo spremembe, energija levov je nalezljiva
10 frizur za srednje dolge lase, ki jih bomo nosile spomladi
10 frizur za srednje dolge lase, ki jih bomo nosile spomladi
Kritična napaka, ki jo delamo vsi
Kritična napaka, ki jo delamo vsi
vizita
Portal
10 živil, ki krepijo imunski sistem skozi vse leto
Aloe vera: naravni ključ do obvladovanja Alzheimerjeve bolezni?
Aloe vera: naravni ključ do obvladovanja Alzheimerjeve bolezni?
Kako pridobiti izklesan trebušček brez trebušnjakov: vaje, ki res delujejo
Kako pridobiti izklesan trebušček brez trebušnjakov: vaje, ki res delujejo
Zakaj se pojavi povišan krvni tlak pri mladih
Zakaj se pojavi povišan krvni tlak pri mladih
cekin
Portal
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
Najbogatejši Iranec na svetu, ki je iz sobe ustvaril globalni imperij
Najbogatejši Iranec na svetu, ki je iz sobe ustvaril globalni imperij
Pustila študij in zgradila posel – njene izdelke obožuje tudi Gigi Hadid
Pustila študij in zgradila posel – njene izdelke obožuje tudi Gigi Hadid
Upokojencu ukradli identiteto: 180.000 evrov dolga, zamrznjena pokojnina
Upokojencu ukradli identiteto: 180.000 evrov dolga, zamrznjena pokojnina
moskisvet
Portal
Kaj se dogaja z obrazom slavnega igralca?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Kolesarski izleti: 5 najbolj priljubljenih destinacij v Sloveniji
Kolesarski izleti: 5 najbolj priljubljenih destinacij v Sloveniji
Avdiofili ne slišijo razlike med kablom za 300 € in banano
Avdiofili ne slišijo razlike med kablom za 300 € in banano
dominvrt
Portal
Zakaj mačke ponoči 'norijo' po stanovanju
Skrivnost bujne in dišeče zeliščne gredice: katere rastline saditi skupaj
Skrivnost bujne in dišeče zeliščne gredice: katere rastline saditi skupaj
Kdaj zamenjati kuhinjsko gobico?
Kdaj zamenjati kuhinjsko gobico?
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
okusno
Portal
5 odličnih vikend kosil, ki slavijo prihod pomladi
'Noro' testo, ki v hladilniku zdrži 7 dni, iz njega pa pripravite od rogljičkov do pice
'Noro' testo, ki v hladilniku zdrži 7 dni, iz njega pa pripravite od rogljičkov do pice
Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke
Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
voyo
Portal
Do kosti
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Formula 1: VN Avstralije
Formula 1: VN Avstralije
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551