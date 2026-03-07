Trebušni virus povsem zdesetkal vrste slovenskih rokometašic

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Slovenske rokometašice po dobri sredini predstavi v Celju nimajo sreče. Dan po tekmi se je trebušni virus pojavil pri Emi Hrvatin in Ivoni Barukčić, kasneje pa v posteljo položil še Tjašo Stanko, Natašo Ljepoja in Živo Čopi. V noči s petka na soboto je enaka usoda doletela še Nušo Fegic. Zaradi zdravstvenega stanja Stanko, Ljepoja, Čopi in Fegic v soboto z ekipo niso mogle odpotovati in v nedeljo proti Nemčiji ne bodo nastopile.

Za slovensko reprezentanco je to velik udarec. Vse štiri veljajo za njene najizkušenejše in ključne posameznice. Na sredini tekmi v Celju, ki so jo Nemke po zaslugi boljšega drugega polčasa dobile s 30:23, je bila Stanko s sedmimi zadetki prvo ime Slovenije. S petimi oziroma štirimi zadetki sta ji sledili Ljepoja, sicer tudi steber osrednje slovenske obrambe, in Fegic.

"Prav neverjetno je, kako se je po odlični predstavi zdravje poigralo z našimi rokometašicami. Odsotnost motorjev ekipe bo za našo reprezentanco velik udarec, a verjamem, da bodo igralke, ki bodo v Heidelbergu stopile na igrišče, pokazale največ, česar so sposobne in častno branile barve Slovenije," je po prihodu v Nemčijo dejal selektor Dragan Adžić.

Po petkovi priključitvi 18-letne Tinkare Rakovec, ki je na zadnji trening v domovini prispela neposredno po zaključku akcije mladinske reprezentance, je Adžić na pot popeljal le 13 igralk. Zaradi že omenjenih težav z boleznimi je za nedeljsko tekmo dodatno vpoklical 23-letno članico ajdovskega Mlinotesta Nino Kovšca, 20-letno Velenjčanko Azro Zulić in leto dni mlajšo igralko Krima Teo Pogorelc, ki je prav tako v petek zaključila akcijo mladinske reprezentance. Trojica igralk se bo reprezentanci v Heidelbergu priključila v soboto zvečer.

Na evropsko prvenstvo, ki ga bodo med 3. in 20. decembrom letos gostile Poljska, Romunija, Češka, Slovaška in Turčija, se bosta neposredno uvrstili dve najboljši reprezentanci iz vsake kvalifikacijske skupine. Dodatno bodo na sklepni turnir evropske elite potovale še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz vseh šestih kvalifikacijskih skupin. Slovenke po tekmi v Nemčiji zadnja obračuna čakata v prihodnjem mesecu, ko se bodo v gosteh pomerile z Belgijo, nato pa bodo v nedeljo, 12. aprila, kvalifikacije v Velenju zaključile proti Severni Makedoniji.