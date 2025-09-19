Svetli način
Drugi športi

Trener bronaste Tine Šutej: Najina zgodba še zdaleč ni končana

Ljubljana, 19. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Slovenska junakinja svetovnega prvenstva v atletiki Tina Šutej je na podelitvi medalj dan po finalu troskoka v Tokiu prejela bronasto medaljo. Članica celjskega Kladivarja je pri 36 letih osvojila prvo kolajno na SP na prostem. Gre za njeno sedmo odličje na velikih tekmah in tretje letos. Dejala je, da je bila podelitev kratka, a zelo čustvena.

Tina Šutej
Tina Šutej FOTO: AP

S Tino Šutej sta bili na zmagovalnem odru 34-letna Katie Moon, ki je tretjič v nizu osvojila zlato, in 33-letna Sandi Morris. Ob dveh zastavah Združenih držav Amerike je na slovesni podelitvi plapolala tudi zastava Slovenije. "Sama podelitev medalj je bila res kratka, a nekaj neverjetnega je, ko slišiš svoje me in potem dobiš medaljo. Občutki so super. Že nekajkrat sem to doživela v zadnjih letih, vsakič je drugače in sem danes zelo srečna. Od včeraj pa sem polna adrenalina, še danes nekako nadaljujem finale. Šele ko se bom umirila, bom lahko v miru zbrala misli o vsem, kar se mi je zgodilo v Tokiu," je takoj po podelitvi povedala Šutej.

Dodala je, da je zadovoljna, ker je s prvim odličjem na SP na prostem izpolnila velike sanje. "S pozitivnimi občutki odhajam domov. Mogoče bom še kdaj stala na zmagovalnem odru. Sem pa kar malo jezna, ker nisem naredila nobenega skoka na 4,85 m. Izkušnja za naprej, da lahko naredim več skokov na takih višinah in da se ne smem ustrašiti vetra," je nakazala, da namerava tekmovati tudi naslednje leto.

Milan Kranjc
Milan Kranjc FOTO: Atletska zveza Slovenije

Njen trener Milan Kranjc je povedal, da so organizatorji izmerili, koliko je dejansko skočila, ko je preskočila letvico na 4,80 m. "Bilo je 4,87 m, kar poboža dušo in da motiv, da najina zgodba še ni končana, da so še rezerve in lahko skoči višje. Na zadnjih skokih je bila čustveno prazna, osvojila je že medaljo, v katero je bilo vtkano veliko energije v prejšnjih skokih. Tudi pogoji so so malo spremenili glede vetra," je nastop svoje varovanke strnil Kranjc.

Direktor AZS Nejc Jeraša pa se je ozrl še na konec tedna in zaključek prvenstva v Tokiu. "Tina je že nekajkrat dokazala, da je izjemna tekmovalka. Nismo pa še rekli zadnje besede, V soboto čakajo Kristjana Čeha kvalifikacije v metu diska. Vemo, da odlično tekmuje, na prejšnjih dveh SP je bil najprej zlat v Eugenu leta 2022, naslednje leto pa srebrn v Budimpešti."

