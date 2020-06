Trener državnega rekorderja: Naj se še naprej igra!

Najvidnejši steber Atletskega kluba Ptuj je njihov orjak, državni rekorder v metu diska Kristjan Čeh , ki je z metom 66,29, zrušil 21 let star rekord. Dosežek, ki ga je Igor Primc postavil takrat, ko se je Kristjan šele rodil. A bolj kot dejstvo, kako dolgo je bilo potrebno počakati na novo rekordno znamko na sončni strani Alp je zanimivo, da je športnik, ki tehta 125 kilogramov, do dosežka prišel po 6 letih dela. “ Potrebno je bilo najti nekoga, ki ima nekaj v sebi. Četudi morda nima pa, da vsaj malo izstopa. Pomembno je, da je pripravljen delati, da je prisoten entuzijazem. Če temu dodamo kanček talenta pa se zgodi to, kar se dogaja danes ,” priznava Gorazd Rajher , ki je z mladeničem začel delati, ko je imel ta komaj 15 let.

Športnik po duši, ki mu je prometna nesreča preprečila marsikaj, a mu dala dodatne energije, potrebne za pomoč tisti, ki si želijoi atletskih uspehov. V preteklosti je sodeloval z atletinjo Nino Kolarič(skok v daljino), z državno rekorderko v metu diska Veroniko Domjan, danes je 100 odstotno osredotočen na razvoj Čeha. Rajher, diplomant Fakultete za šport, izhaja iz prevečkrat pozabljenega dejstva, s katerim bi se morali soočiti v prvi vrsti starši, ko otroke pripeljejo v telovadnico, ali pa na atletsko stezo – šport mora biti kar najdlje igra. Skozi igro pa se otroci razvijajo v športnike.

Nič drugače ni bilo pri državnem rekorderju v metu diska. Prišel je na trening, se igral, najprej pri metu krogle, šele kasneje je na vrsto prišel disk. Najprej je pršiel enkrat tedensko, kasneje se je začelo stopnjevanje. Vse s ciljem, da ga šport in treningi ne bi odbijali, ampak, da bi sam začutil, kdaj je čas in če si to zares začne početi. “V začetku smo zgodbo postavljali, kot igro. In tudi danes težim k temu. Igra je tista prva, ki lahko pelje do vrhunskih rezultatov. Danes 206 centimetrov in 125 kilogramov - morda kilogram več, ali pa manj – je breme za trenerja. Mora vedeti, kako to pognati. Kako najti prave vzvode. Na začetku je bilo 199 centimetrov in 93 kilogramov,” doda športni entuzijast, ki verjame, da je pred evropskim mladinskim prvakom svetla športna prihodnost. Če bo le hotel vztrajati.

Igrati se do 25 leta

Ravno zaradi tega ne želi prehitevati dogodkov, ne želi ničesar napovedovati. Že na mitingih vidi, kako daleč lahko poleti disk in da nova slovenska rekordna znamka ni več daleč. A želi si, da bi rekorder še naprej na treninge prihajal z veseljem, nasmejan, da bi vadbo na ptujskem mestne stadionu zapuščal z iskrico v očeh. “Jaz upam, da se bo igral vsaj do 25. leta. Potem pa pravijo biologi, ljudje, ki do podrobnosti poznajo razvoj človeka, da naj bi človek odrasel. Menim, da smo na pravi poti, takrat pa bomo zares vedeli, ali je strategija, ki smo jo izbrali prava. Prepustimo zgodbo času, da vidimo, kaj smo naredili in kaj še lahko naredimo,” je jasen Rajher.