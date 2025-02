Trener Emme Raducanu v pretresljivi izpovedi: 'To je zastrašujoče'

Emma Raducanu (22) , zmagovalka odprtega prvenstva ZDA pred štirimi leti, se je že vrnila v London, kjer v domačem okolju skuša zbrati misli in se umiriti po vseh peripetijah, ki so se ji zgodile pred dnevi na turnirju WTA v Dubaju.

Po dveh letih se je njuna skupna zgodba končala. "Proti najini volji, to moram poudariti. Oba sva bila zadovoljna z njenim napredkom, toda kot je to običajno v teniškem svetu, si je Emmin agent zaželel bolj zveneče ime na vrhu trenerske piramide. Potem ko je dozdajšnji trener Nick Cavaday odstopil, je Emma izrazila željo za mojo (začasno) vrnitev v trenerski štab. Tako sem bil vnovič angažiran za nedavni turnir v Dubaju, kjer pa sem bil priča zastrašujočim scenam. Kar se dogaja Emmi, ne bi privoščil nobenemu mlademu dekletu. Dotični turist jo zalezuje že lep čas, najprej jo je spremljal v Singapurju, nato v Abu Dabiju, pa v Dohi in nazadnje v Dubaju, kjer pa smo ga tudi mi iz trenerske ekipe opazili in ugotovili, da gre za zelo nevarno in nepopustljivo osebo," se Kelečić spominja začetkov celotne sage, ki je dosegla vrelišče z nenadejanim zalezovanjem v eni od restavracij v središču Dubaja.

Zdaj se je za hrvaški portal Net.hr oglasil tudi član Emminega trenerskega štaba, hrvaški strokovnjak Roman Kelečić , ki se je v obširnem pogovoru dotaknil številnih podrobnosti, ki so njegovo varovanko psihično povsem dotolkle. "Z Emmo se poznava že skoraj 10 let. Ko je bila štara 14 let, sem opravljal vlogo t.i. 'hitting partnerja' oziroma pomočnika trenerja, ki je zadolžen za vračanje žogic v sklopu vaj za izboljšanje teniških elementov in strategije igre. Že takrat je kazala veliko nadarjenost in potencial, da bi nekega dne lahko posegla tudi po samem svetovnem vrhu," je uvodoma dejal Kelečić.

Emma se je odločila za obisk restavracije v sklopu teniškega centra, kjer pa v tistem trenutku ni bilo nikogar iz trenerskega štaba. "Tudi za varovanje igralk na samem turnirju je bilo tokrat zelo slabo poskrbljeno, zato je bila Emma toliko lažja tarča za zalezovalca. Ta se ji je približal, jo začel obsesivno objemati, se fotografirati z njo, skratka ni ji dal miru, nakar me je Emma v veliki paniki poklicala na pomoč. To je bil edini trenutek na turnirju, ko nihče od nas iz ekipe ni bil ob Emmi. Pri vsem skupaj pa je najbolj zastrašujoče to, da je očitno ves čas spremljal njeno gibanje in da si je začrtal plan, kako in kdaj bo skušal priti do nje," nadaljuje vidno zaskrbljeni hrvaški teniški strokovnjak, ki obžaluje, da v najbolj kočljivem trenutku ni bil ob svoji varovanki.

"V istem trenutku smo podali prijavo policiji in bili prepričani, da bo zadeva v kratkem zaključena. A kot se je izkazalo pozneje še zdaleč ni bila. Nato se je zgodilo še nekaj bolj neverjetnega ... Pred začetkom dvoboja med Emmo in Karolino Muchovo smo imeli vsi pri sebi fotografijo dotičnega zalezovalca, vključno s člani varnostne službe. Obračun se začne in že po uvodnih dveh točkah Emma z gestikuliranjem želi nekaj povedati. Trenerji v tem trenutku nismo vedeli, kaj se dogaja. Po izgubljeni prvi igri Emma priteče do nas in začne vpiti 'tu je, tu je'. Le nekaj trenutkov zatem je planila v jok in povsem razpadla. Tenis je nemudoma padel v drugi plan, najpomembneje je bilo najhitreje karseda poslati varnostnike nadenj. Niti v najhujših sanjah si nismo mislili, da bo ta oseba povzročila toliko težav," je dogajanje s terena v javnost prenesel Kelečić in ob koncu pristavil:

"Vsa čast Emmi, da je zmogla toliko psihološke moči, da je dokončala dvoboj. Neverjetno močna je, a obenem tudi zelo ranljiva. Upam, da si bo vzela ves čas tega sveta in uredila misli. Vse skupaj je zaskrbljujoče in zastrašujoče obenem. To se enostavno ne bi smelo dogajati, sploh pa na tako visoki ravni. Varnostna služba je odpovedala na celi črti, samo želim si, da bi se vse skupaj čimprej umirilo."