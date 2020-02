Junak Super Bowla z izjavo izpolnil sanje, Trump čestital napačni državi

Ameriški predsednik Donald Trump je s čestitko zmagovalcem poskrbel za val zgražanja, saj je za zmago čestital napačni zvezni državi. Kansas City se nahaja v Misuriju, Trump pa je za zmago čestital "veliki državi Kansas". Kasneje je tvit popravil v: "Čestitke Kansas City Chiefsom za izvrstno tekmo in fantastičen povratek pod velikanskim pritiskom. Ponosni smo na vas in na veliko državo Misuri. Ste pravi prvaki!"

"Trener nas sili v to, da smo čim boljši ljudje in da se nikoli ne predamo. Vse življenje že čakam, da lahko to rečem: grem v Disney World!"je bil v Miami Gardensu razpoložen Mahomes, ki se je tako dotaknil svojega večkrat objavljenega tvita iz leta 2013, ko je še kot 17-letni nadobudnež razkril, da si želi nekoč na državni televiziji izreči omenjeni stavek.

"To je ta ekipa. Imamo srce," je po zmagi nad San Francisco 49ersi hitel razlagati najkoristnejši igralec finala Patrick Mahomes , ki je nazivu najkoristnejšega igralca leta 2018 še pred svojim 25. rojstnim dnem dodal največje priznanje ‒ pokal Vincenta Lombardija, ki ga prejme zmagovalec Super Bowla. Njegovi Kansas City Chiefsi so bili v zadnji četrtini v Miamiju v izgubljenem položaju, nato pa so na krilih Mahomesa uprizorili izjemen preobrat za zmago z 31:20 na stadionu Hard Rock.

Reid ni več večni poraženec

Zaenkrat še ni znano, če je res obiskal slavni zabaviščni park v bližnjem Orlandu, nobenih dvomov pa ni glede uspeha Mahomesa in njegovega priljubljenega trenerja Andyja Reida. Ta je po kar 222 zmagah v trenerski karieri le dočakal veliko slavje v finalu, na katerega je čakal 21 let. Še noben trener v zgodovini lige NFL ni zbral toliko zmag, a obenem tako dolgo čakal na Lombardijev pokal, Reid je namreč na kar šestem mestu zgodovinske lestvice trenerjev po skupnem številu zmag (207 v rednem delu in 15 v končnici).

"Res sem navdušen. Ko dobiš enega (naslov, op. a.), želiš še enega. A moramo si vzeti kakšno minuto in uživati v tem, nato pa se bomo lotili priprav za naslednjega,"je bil zadovoljen Reid, ki je neslavni naziv trenerja z največ zmagami brez osvojitve naslova zdaj predal še enemu trenerju Chiefsov Martyju Schottenheimerju. Pojavljalo se je tudi nekaj vprašanj, če bodo Reida po koncu kariere uvrstili v hram slavnih (Pro Football Hall of Fame), a po osvojenem naslovu dvomov ni več. Marv Levy, ki je z Buffalo Billsi igral na štirih zaporednih Super Bowlih, bo verjetno ostal edini trener v zgodovini NFL, ki so ga v hram slavnih sprejeli brez osvojenega naslova.

'Nihče si te trofeje ne zasluži bolj'

"Želeli smo mu prinesti tisto trofejo, ker si jo je zaslužil,"je o Reidu, ki je drugič okusil Super Bowl (pred petimi leti so njegove Philadelphia Eaglese premagali New England Patriotsi), dejal debitant na finalnih obračunih Mahomes."Delo, ki ga vlaga iz dneva v dan ... Mislim, da sploh ne spi. Poskušam ga premagati, a mi nikoli ne uspe. Je nekdo, ki dela bolj trdo od kogarkoli, ki sem ga kdajkoli poznal, to pa si je zaslužil. Zadovoljen sem, da sem mu lahko prinesel to trofejo,"je še dodal Mahomes, ki je svojega trenerja označil za enega najboljših vseh časov v NFL.

Velikemu številu čestitk, za Reida in Chiefse so navijali številni stanovski kolegi in nevtralni privrženci ameriškega nogometa, so se pridružili tudi njegovi nekdanji delodajalci iz Philadelphie, med najbolj zadovoljnimi pa je bil seveda tudi lastnik franšize iz Kansas Cityja Clark Hunt.

"Tako zelo sem vesel za naše igralce, trenerje in navijače. Še posebej pa za Andyja Reida. Nihče si te trofeje ne zasluži bolj kot Andy Reid," je dejal Hunt. Junak finala Mahomes je sicer postal najmlajši podajalec z naslovom najkoristnejšega igralca Super Bowla, skupaj z legendo Patriotsov Tomom Bradyjemsta zdaj edina, ki jima je to uspelo pred dopolnjenim 25. letom starosti.

Kot Denzel Washington in LeBron James

V skupnem seštevku je Mahomes tretji najmlajši MVP s Super Bowlov, zaostaja le za Marcusom Allenom in Lynnom Swannom. Poleg tega je postal najmlajši podajalec v zgodovini NFL (24 let in 138 dni), ki je poleg Super Bowla osvojil tudi naziv najkoristnejšega igralca lige (2018).

"To je kot spremljanje Denzla (Washingtona) v filmu. To je, kot da bi gledal LeBrona Jamesa v končnici," je o Mahomesu povedal obrambni igralec Chiefsov Tyrann Mathieu. "Ima to iskro. Glede na to, da mu je tako mlademu uspelo najti samozavest, da je storil to, kar mu je uspelo, in to proti res posebni obrambi ... To ti pove vse, kar moraš vedeti o tem možu."

Slavnostni krog z vozilom reševalcev je Mahomes dočakal šele takrat, ko je bil stadion že precej izpraznjen, a je na sedežih prepevalo še lepo število privržencev Chiefsov. V slačilnici je segel v roko vsakemu soigralcu, ki mu je prekrižal pot, z nekaterimi je tudi zaplesal. Njegov finalni izkupiček je znašal 26/42 (286 jardov) s tremi "touchdowni", dvema prestreženima podajama in oceno 78,6. Samo Brady (Super Bowl XLIX) in Terry Bradshaw (XIV) sta naslov MVP na Super Bowlu osvojila klub več kot eni prestreženi podaji.

Mahomes: Ni pomembno, od kod prihajaš

Lovilec Mecole Hardman je po tekmi dejal, da je Mahomes napadalni postavi pred sanjskim povratkom zabičal, da morajo "verjeti in iti naprej", ker da bodo "o tem večeru ljudje "govorili še dolgo". Po zaslugi zvezdnika Kansasa je dan po tekmi temu res tako.

"Tako poseben je. Tako sem ponosen nanj. Upam, da bo v Kansas Cityju ostal vso kariero. Še boljši kot igralec je kot oseba, vražje dober igralec je in zdaj je svetovni prvak," je bil čustven soigralec Travis Kelce. Mahomesov podvig je razveselil tudi afroameriško skupnost, saj je šele kot tretji podajalec v prvi postavi katere od ekip osvojil naziv najkoristnejšega igralca Super Bowla po Dougu Williamsu in Russellu Wilsonu.

"Najboljša stvar je, da otrokom pokažeš, da ne glede na to, kje odrasteš in pripadnik katere rase si, lahko izpolniš svoje sanje. Zame kot temnopoltega podajalca ... Imeti temnopoltega očeta in belopolto mamo ... To le kaže na to, da ni pomembno, od kod prihajaš. Ni pomembno, ali si igralec baseballa ali košarke, sledi svojim sanjam. Kakršne koli sanje imaš, imej odnos do dela in na koncu ti lahko uspe," je že pred Super Bowlom dejal Mahomes.