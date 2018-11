Trener ponesrečene dirkačice: Ko je videla posnetek, je zajokala ...

Zlagal se je očetu

"Videli smo, da je v ovinku Lisboa med ogrado in tribuno fotografov pristal pristal dirkalnik. Ko ga je izostrila kamera, smo videli številko 25 in močno nas je zaskrbelo, saj se prek radia ni oglašala," je dramatične trenutke opisal Regalia.

"Posnetkov ni bilo in nismo vedeli, kaj se je zgodilo. Po desetih ali petnajstih minutah sem videl komisarje boksov, ki so se kriče zbirali zaradi nečesa, kar so videli. Stekel sem iz boksa in to videl. Prebledel sem in bal sem se najhujšega. Začel sem moliti. Nato je prišel Sophiin oče in začel kričati name: 'Facu, kaj si videl? Povej mi, kaj si videl!'" je nadaljeval.

"Lagal sem in rekel, da ni videti, da je kaj resnega. Mehaniki so jokali, to so bile grozne minute, najhujše minute v moji dirkaški karieri. Pol ure kasneje so prišli zdravniki Fie (Mednarodne avtomobilistične zveze, op. a.)in nam rekli, da so uspeli govoriti z njo in da so jo odpeljali v bolnišnico v Macauu. Takrat smo se malce umirili. Še nekaj časa je minilo, ko so nam potrdili, da nima huje poškodovane glave niti hrbtenjače, češ da so težave v vratu in hrbtenici. Fiin protokol je bil zelo dober."

'Vrnila se bo še močnejša in bolj motivirana'

Regalia je tudi razkril, da ga je Flörscheva takoj, ko sta se po nesreči videla, vprašala: "Kdaj misliš, da se bom vrnila?"Posnetek nesreče pa da jo je tako pretresel, da ni zmogla zadrževati solz. Argentinski dirkač ne skriva, da je imela njegova nemška varovanka zvrhano mero sreče, ocenjuje pa, da lahko s svojim izjemnim talentom nekega dne nastopi tudi na dirkah formule 1.

"Videla je posnetek in poskušala govoriti o tem, a ni zmogla, zajokala je," je še povedal 26-letnik iz Buenos Airesa. "Toto Wolff je urgentno poslal Mercedesovega italijanskega zdravnika, da bi nadziral ponedeljkovo operacijo. Govoril je s šefom kirurgije, ki je iz Hong Konga. Bolnišnico je zapustil pomirjen in nam to tudi povedal. Operacija bi morala trajati šest ur, toda iz kolka so ji odstranili kost in jo vstavili v hrbtenico na višini vretenc, na začetku vratu, zato je trajalo skoraj deset ur in pol. Očitno je vse skupaj uspelo in zdaj naj bi že lahko sedela. Rekli so ji, da naj bi po prvih ocenah domov v Nemčijo lahko odšla v nedeljo, kjer bo lahko začela z rehabilitacijo. Zdravniki ocenjujejo, da bi lahko bila že marca ali aprila spet na stezi, če ne bo zapletov."

Dodal je še: "To sem rekel tudi njenemu očetu: Sophia je imela srečo. Če bi zadela direktno v običajne ograde, tiste bele in rdeče, ki obdajajo Lisboo, ne bi preživela. S tem, ko jih je preletela, je bila sicer nesreča videti veliko hujša, a to jo je rešilo. Trk je bil hitrejši in neposreden, na vse ali nič. Tribuna je vsrkala udarec in šasija je skorajda popolnoma razpadla in opravila svoje delo, tudi pogonski agregat je razpadel na tri dele. 17 let ima in ima tudi ogromen potencial. Je kot spužva, hitro raste in je zelo močna v psihološkem smislu. Njena prihodnost je spektakularna, Mercedes jo podpira in Wolff jo ščiti. Vrnila se bo še močnejša in bolj motivirana. Če ji bo šlo dobro, je sposobna priti tudi v formulo 1."