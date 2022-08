Trenerja ameriškega nogometa med tekmo ustrelili pred njegovim sinom

Michael Hickmon je bil oče treh otrok, enega od njih je tudi treniral v mladinskem moštvu ameriškega nogometa. A ena od tekem se je hitro spremenila v moro, ko je eden od trenerjev nasprotnega moštva 43-letnega Hickmona večkrat ustrelil. Streli so sledili sporu zaradi sodniške odločitve in splošnemu pretepu. Na posnetkih, ki so hitro zaokrožili po spletu, se jasno slišijo štirje streli. Policija je pozneje sporočila, da je Hickmon podlegel poškodbam, priča njegovi smrti pa je bil njegov devetletni sin.