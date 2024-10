Trenerski šok za skalp slovitega Veszprema?

V Bitoli so pred začetkom letošnje sezone, v prepričanju, da so sposobni poseči po vidnem evropskem rezultatu, močno okrepili zasedbo. Z izdatnimi vložki sestavili ekipo, del katere sta tudi slovenska igralca Domen Tajnik in Nejc Cehte . Verjeli, da je Branislav Angelovski dobil vse tisto, kar je potrebno, da bodo sprožili evforijo v zgodovinsko gledano, za makedonski rokomet neskončno pomembni Bitoli. A le točka proti vodilni zasedbi skupine A Lige prvakov, predvsem pa prvenstveni poraz proti Alkaloidu, sta makedonskega trenerja nagnala, da je ponudil odstop.

Vodstvo kluba ga je sprejelo, začelo z iskanjem primernega stratega, morda pogledovalo tudi po Sloveniji, kjer sta prosta vsaj dva strokovnjaka ( Branko Tamše , Alem Toskić ), ki bi se z okolico dobro zlila, a dogodkov ne želijo prehitevati. Zvonko Šundovski bo poizkušal obrniti rezultatsko krivuljo navzgor, čeprav je jasno, da obračun 6. kroga najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja, ko v Bitolo prihaja sloviti Veszprém, ni nekaj, česar bi si trener v tem trenutku želel. Sploh, ker Madžari meljejo tekmece pred seboj, v domačem prvenstvu in na evropski ravni. " Res igrajo izjemno ," je po prvenstvenem obračunu povedal Dean Bombač , član Györa, ki je skupaj s soigralci minuli konec tedna občutil moč Nedima Remilija in druščine.

In ambiciozen madžarski klub, kjer si kruh služi tudi Gašper Marguč, v Bitoli ne pričakuje ničesar drugega, kot preklensko vzdušje, ki ga želijo zatreti že do konca prvega polčasa. Rešili so tudi težavo, imenovano poškodba Yehie El-Deraaja, v svoje vrste vrnili islanskega bombarderja Arona Palmarssona, tako da vse, razen prepričljive zmage madžarskega giganta, bi bilo v Bitoli popolno presenečenje. "Govorimo o zasedbi, ki igra zelo drugače, kot minulo sezono. Za dosego zastavljenih ciljev se pogosto odločajo za igro 7 na 6, imajo izjemne zunanje igralce, njihov obračun s Sportingom mora služiti kot opomnik, da bo težko. V obrambi igrajo zelo dobro, Mitrevski na golu je fantastičen. Ni lahko igrati proti njim, sploh v vselej razprodani dvorani," pred tekmo razmišlja katalonski strateg, ki se zaveda, da bo pot do novega para točk izjemno zahtevna.

Kako se bosta proti eni najbolj zvezdniških zasedb letošnje sezone Lige prvakov odrezala Domen Tajnik in Nejc Cehte, lahko od 20.45 preverite na VOYO.