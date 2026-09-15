'Trenersko delo me zelo veseli'

Polona Hercog FOTO: Profimedia

Tekmica 225. igralke na svetu Polone Hercog je bila igralka, ki je na lestvici WTA le mesto pred njo. Čehinja Julie Štruplova je v prvem nizu povedla s 5:2, a se izkušena Slovenka ni predala in izenačila na 5:5. Odločitev v prvem nizu je padla po podaljšani igri, ki jo je s 7:5 dobila Štruplova. V drugem nizu je bila Čehinja boljša in zmagala s 6:2.

"Težava je bilo moje fizično stanje. Morda bi lahko dobila tisti prvi niz, tam sem naredila kakšno napako preveč. Poskušala sem biti v prvem nizu čim bolj agresivna in sem tvegala, kolikor se je dalo. Včasih se obrestuje, drugič spet ne. Vidi se, da nimam za seboj veliko dvobojev. Glavna težava pa je še vedno moja noga, saj se borim s to poškodbo," je za uradno teniško zvezo povedala Polona Hercog, ki se ji pozna da ji, kot je rekla sama, po majski poškodbi noge manjka dvobojev.

Polona Hercog počasi zaključuje bogato teniško kariero. FOTO: AP

"Še vedno čutim poškodbo. Seveda sem vseeno poskušala. Tekmica je odigrala solidno, zagotovo sem imela tudi jaz svoje priložnosti, a danes enostavno ni šlo. Žal mi je, da ne bom več igrala pred domačo publiko, ampak to so stvari, ki jih je treba sprejeti. Po prvem nizu sem imela celo pomisleke, ali bi sploh lahko zdržala še tretji niz, če bi do njega prišlo."