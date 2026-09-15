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Drugi športi

'Trenersko delo me zelo veseli'

Ljubljana, 15. 09. 2026 09.02 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Polona Hercog

V Tenis centru Tivoli se odvija šesti WTA teniški turnir. V prvem kolu glavnega turnirja se je poslovila veteranka Polona Hercog, ki se vse bolj spogleduje s koncem bogate kariere. A bo tudi po zaključku ostala del teniškega športa.

Polona Hercog
Polona Hercog
FOTO: Profimedia

Tekmica 225. igralke na svetu Polone Hercog je bila igralka, ki je na lestvici WTA le mesto pred njo. Čehinja Julie Štruplova je v prvem nizu povedla s 5:2, a se izkušena Slovenka ni predala in izenačila na 5:5. Odločitev v prvem nizu je padla po podaljšani igri, ki jo je s 7:5 dobila Štruplova. V drugem nizu je bila Čehinja boljša in zmagala s 6:2. 

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"Težava je bilo moje fizično stanje. Morda bi lahko dobila tisti prvi niz, tam sem naredila kakšno napako preveč. Poskušala sem biti v prvem nizu čim bolj agresivna in sem tvegala, kolikor se je dalo. Včasih se obrestuje, drugič spet ne. Vidi se, da nimam za seboj veliko dvobojev. Glavna težava pa je še vedno moja noga, saj se borim s to poškodbo," je za uradno teniško zvezo povedala Polona Hercog, ki se ji pozna da ji, kot je rekla sama, po majski poškodbi noge manjka dvobojev. 

Polona Hercog počasi zaključuje bogato teniško kariero.
Polona Hercog počasi zaključuje bogato teniško kariero.
FOTO: AP

"Še vedno čutim poškodbo. Seveda sem vseeno poskušala. Tekmica je odigrala solidno, zagotovo sem imela tudi jaz svoje priložnosti, a danes enostavno ni šlo. Žal mi je, da ne bom več igrala pred domačo publiko, ampak to so stvari, ki jih je treba sprejeti. Po prvem nizu sem imela celo pomisleke, ali bi sploh lahko zdržala še tretji niz, če bi do njega prišlo." 

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Mariborčanka bo ostala v Ljubljani, saj je na turnirju v dvojni vlogi. "Še vedno ostajam tukaj, v trenerski vlogi z Lauro Samson, tako da se bomo še videli. V zadnjih letih se je zvrstilo precej poškodb, zato je treba razmišljati o prihodnosti. Tenis me spremlja vse življenje in zagotovo bom v njem tudi ostala. Tudi trenersko delo me zelo veseli in mislim, da je Laura igralka, ki se ji je vredno posvetiti," je za TZS rekla o delu z drugo nosilko turnirja v Tivoliju.

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